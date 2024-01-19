В Московской области планируют построить 78 школ за год

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области в 2024 году проектируется и строится 78 школ. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В ходе рабочей встречи председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ход работ строительства школы в Реутове.
Стоит отметить, что в образовательном учреждении смогут учиться по нескольким направлениям: естественно-научный и гуманитарный циклы, экономика и технические науки.
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«Реутовская школа станет одной из 25-ти, планируемых к открытию в этом году в Московской области.<…> На возведение школы на 1100 детей — выделяем порядка 2,6 млрд рублей. Из них более 1,6 млрд рублей — из бюджета Московской области. <…> Всего же в регионе в стадии проектирования и строительства находится 78 общеобразовательных учреждений. На эти цели из подмосковного бюджета в 2024 году мы запланировали порядка 60 млрд рублей», — поделился Игорь Брынцалов.
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Мира Полтева