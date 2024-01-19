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В Московской области планируют построить 78 школ за год

19 января 2024, 10:00
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в 2024 году проектируется и строится 78 школ. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В ходе рабочей встречи председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ход работ строительства школы в Реутове.

«Реутовская школа станет одной из 25-ти, планируемых к открытию в этом году в Московской области.<…> На возведение школы на 1100 детей — выделяем порядка 2,6 млрд рублей. Из них более 1,6 млрд рублей — из бюджета Московской области. <…> Всего же в регионе в стадии проектирования и строительства находится 78 общеобразовательных учреждений. На эти цели из подмосковного бюджета в 2024 году мы запланировали порядка 60 млрд рублей», — поделился Игорь Брынцалов.


Стоит отметить, что в образовательном учреждении смогут ​учиться по нескольким направлениям: естественно-научный и гуманитарный циклы, экономика и технические науки.

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#игорь брынцалов
#реутов
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Дольщики проблемного ЖК «Митино Дальнее» начали получать ключи от квартир
19 января 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Выдача ключей дольщикам началась в жилом комплексе «Митино Дальнее» в городском округе Химки, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Все восемь домов ЖК достроены и введены в эксплуатацию. До конца февраля новоселье отметят все 868 дольщиков», — подчеркнули в министерстве.
ЖК «Митино Дальнее» начали возводить в 2014 году, однако спустя три года работы остановились из-за финансовых сложностей застройщика — ООО «Даналит». Осенью 2020 года наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение достроить жилой комплекс. Проблемный объект передали областному Фонду защиты прав участников долевого строительства, и весной 2021 года строительство возобновилось.

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#дольщики
#недвижимость
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В Подмосковье за ночь очистили от снега 12 тыс км дорог
19 января 2024, 10:19

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 12 тысяч километров дорог очистили от снега в Московской области в ночь на 19 января, работы проводились в усиленном режиме из-за сильного снегопада, накрывшего столичный регион, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«За ночь в Подмосковье выпало до 5 см снега, дорожные службы были переведены на усиленный режим работы. На ночное дежурство вышли более 1,4 тыс. дорожных рабочих и около 600 единиц спецтехники», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что ликвидация последствий снегопада в регионе продолжается, и предупредил, что и-за непростой ситуации на дорогах общественный транспорт следует по фактическому расписанию.

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В подмосковных купелях совершили омовение около 74 тыс человек
19 января 2024, 10:03

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Более 123 тысяч человек уже посетили места для крещенских купаний в Московской области, около 74 тысяч из них окунулись в воду, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Данные предоставлены по состоянию на 7 утра 19 января. Омовения в ряде купелей продолжаются», — уточняется в сообщении.
В ведомстве также отметили, что самыми популярными местами омовения стали купели на водопаде «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, в звенигородском Саввино-Сторожевском монастыре, а также иордань на реке Истра у Новоиерусалимского монастыря.

В пятёрку самых популярных купелей также вошло место для омовения в Вознесенской Давыдовой пустыни в округе Чехов и у Троицкого храма в Мытищах.

Всего в Подмосковье оборудовано около 230 купелей, у каждой дежурят спасатели и врачи.

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#крещение
#спасатели
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье за сутки выпало 40% месячной нормы осадков
19 января 2024, 09:48

Фото: фотобанк Московской области/Мария Шуревская

Циклон, пришедший в столичный регион, принёс обильные снегопады, за последние сутки в некоторых районах Московской области выпало до 40% от месячной нормы осадков, в столице — четверть месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Подмосковье больше всего намело в Серпухове и Кашире — 15 мм, Коломне – 17 мм, а это около 40% от всего месячного объема небесной влаги», — написал Тишковец в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что самые сильные снегопады были зафиксированы в Брянской, Калужской, Курской и Нижегородской областях — от 19 до 21 см осадков. А возглавили «снежный рейтинг» Рязанская область, где в посёлке Елатьма выпало 28 мм осадков, и Тула — там сугробы выросли на 29 мм, что составляет 67% от нормы январских осадков.

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#погода
#снегопад
#подмосковье
#московская область
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В Московской области состоится конкурс «Лучшая трудовая династия»
19 января 2024, 09:31

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В год семьи в Подмосковье выберут лучшую трудовую династию. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Конкурс пройдет для семей, в которых больше трех поколений работают в одной профессиональной сфере, передавая свои знания и опыт детям.

«В регионе проживает достаточно большое количество семей, которые из поколения в поколение занимаются любимым делом — кто-то преподает в школах, кто-то спасает жизни. Любая профессия достойна внимания, поэтому в Подмосковье в десятый, юбилейный раз, состоится конкурс «Лучшая трудовая династия». Участие принимают в нем ежегодно до 60 семей!», — поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Стоит отметить, что каждый год в Московской области конкурс проводится в шести номинациях и в два этапа: муниципальный и областной.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 марта 2024 года.

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#людмила болатаева
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Актёр Ярмольник уверен, что все покинувшие Россию из-за СВО артисты вернутся
19 января 2024, 08:35

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Отъезд многих артистов и других деятелей культуры и искусства из России после начала специальной военной операции на Украине стал во многом результатом эмоционального порыва. Многие просто не до конца понимали, что происходит.
Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил актёр театра и кино, сценарист и продюсер Леонид Ярмольник. Он полагает, все ранее уехавшие обязательно вернутся на Родину. Актёр сообщил, что с удовольствием услышал слова Владимира Путина о том, что возвращение тех, кто, поддавшись мгновенному порыву, покинул Родину, будет приветствоваться.

Ярмольник заявил, что был очень рад услышать эти слова и надеется, что очень скоро те, кто уехал обратно, вернутся, потому что талантливых людей не хватает, они здесь востребованы. Они должны приносить радость и пользу здесь, у себя на Родине, где находится их зритель, где их любят, ценят и понимают, заключил актёр.

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«Моржи нырнули в купели»: Как россияне отметили Крещение Господне
В России православные христиане отметили Крещение Господне
19 января 2024, 07:28

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В ночь на 19 января в России традиционно отмечают праздник Крещение Господне. Православные христиане массово окунаются в ледяные проруби, и даже нынешний 2024 год, с его лютыми морозами, не стал исключением.
Чтобы Крещение прошло без происшествий, в этом году по всей стране оборудовали тысячи комфортных купелей, учтя при их строительстве все необходимые правила безопасности. При каждой иордани дежурили отряды медиков и спасателей, внимательно контролирующих весь процесс.

Так крещенские купания состоялись в самых крупных городах нашей огромной Родины, и в самых маленьких, отдалённых частях страны.

Православный праздник отметили и наши герои, защищающие Россию на полях специальной военной операции. Так, в одной из часовен Херсонской области, российские десантники приняли участие в церемонии крещенского богослужения. Военные совершили процедуру омовения в купели, а священнослужители освятили воду и поздравили всех собравшихся с светлым праздником.

«Погода шикарная, с таким снежком это настоящее крещение, уходить не хочется», — цитируют «РИА Новости» одну из москвичек, окунувшихся в прорубь в ночь на 19 января.

Несмотря на страшную метель, которая поднялась над столицей вечером 18 числа, местные жители решили не изменять священной традиции, и пришли искупаться в крестообразных иорданях.

К счастью, в этом году обошлось без происшествий. Всех желающих исполнить ритуал омовения по всем правилам предупредили, что в прорубь нельзя нырять, если вы: страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями нервной системы, ЖКТ, мочеполовой и эндокринных систем, болезнями дыхательных путей, болеете ОРВИ или ОРЗ, беременны или кормите грудью, а также находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Окунаться в прорубь врачи также не рекомендуют малолетним детям и людям старше 65 лет.

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#крещение
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#метель
#богослужения
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В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку
Полицейские в Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку
19 января 2024, 06:36

Фото: istockphoto.com/FotoDuets

В Ирбейском районе Красноярского края полицейские обнаружили четырехлетнюю девочку, которая потерялась во время игры на горках со старшими детьми, сообщает краевой отдел МВД. Девочка, оставшись одна, обморозила пальцы обеих рук, когда блуждала по дороге.
Полицейский патруль заметил маленькую девочку, идущую одну в сторону леса. Ребенок был без рукавиц, и ее руки сильно замерзли при температуре около −15 градусов и холодном ветре. Один из инспекторов передал свои перчатки девочке, чтобы она смогла немного согреться.

Девочка по имени Ева была сильно напугана и не могла показать полицейским, где она живет, но сообщила, что замерзла. Инспекторы ГИБДД сообщили о происшествии в дежурную часть, а затем доставили малышку в медицинское учреждение, где ей диагностировали отморожение пальцев обеих рук первой стадии.

Участковый обнаружил и оповестил мать ребенка о произошедшем. Оказалось, что она отправила девочку с братом и сестрой на горки, в то время как сама оставалась дома с младшим сыном. Старшие дети случайно потеряли младшую из виду, пошли домой и рассказали о случившемся. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, и с матерью проведена беседа о важности присмотра за детьми.

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В России прошли испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе
Система обнаружения конфликтов дронов в небе прошла первые испытания в России
19 января 2024, 06:25

Фото: iStock/vadimrysev

Система обнаружения конфликтов движения гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) успешно прошла первые испытания в России, сообщил генеральный директор НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов в интервью РИА Новости. Этот сервис, участвующий в НТИ «Аэронет», предоставляет информацию о воздушной обстановке и обеспечивает визуальное взаимодействие участников воздушного движения.
Первые совместные тестовые полеты дронов компаний «Геоскан» и «ДИАМ-АЭРО» проведены на аэродроме «Путилово» вблизи Санкт-Петербурга. На этапе испытаний был развернут фрагмент цифровой платформы «Небосвод», объединяющей летательные аппараты и обрабатывающей навигационные данные от БВС. Система предупреждает внешних пилотов о возможных конфликтах в небе, основываясь на алгоритмах матмоделирования.

Глава компании отметил, что «Небосвод» может быть применен при организации центра управления полетами аэродромов, региональных ситуационных центров и на критически важных объектах для контроля легальных и нелегальных полетов. Интеграция БВС в цифровую платформу позволяет передавать данные о местоположении и ходе полета внешним пилотам БВС и в центр управления полетами диспетчеру контрольно-диспетчерского пункта, без необходимости дополнительного оснащения дронов средствами наблюдения.

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