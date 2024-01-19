Ремонт первого котла проблемной котельной в Электростали начнётся в понедельник

Фото: пресс-служба Мособлдумы
«Работы на котельной ведутся, средства выделены из резервного фонда правительства Московской области. Убедился, что всё идёт по графику. На сетях устраняются утечки. Привели в порядок насосное оборудование. Важная задача – ремонт двух аварийных котлов. Для этого куплено и установлено оборудование, сформирована бригада. Приступить к ремонту первого котла должны в понедельник. На это понадобится семь дней. После этого начнётся ремонт второго котла», – поделился планами Брынцалов.
10 января Брынцалов уже посещал котельную «Восточная». Ситуацию с ремонтом он держит на постоянном контроле.
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