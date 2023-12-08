Игорь Брынцалов назвал историческим решение Путина пойти на новый президентский срок

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что решении Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок является историческим для России. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
8 декабря Владимир Путин объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.
Кроме этого, он подчеркнул, что вместе, под руководством сильного лидера Россия смоет преодолеть все преграды.
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«Владимир Владимирович стал Президентом в тяжёлое время – мы все помним 90-е годы как годы глубочайшего спада в экономике, всплеска инфляции, уменьшения доходов населения. Но уже в начале нулевых под его руководством всё начало меняться. По итогам проведения конституционно-политической реформы, банковской, налоговой и других, впервые в молодом государстве наблюдался рост ВПП, промышленного и сельскохозяйственного производства, росли и реальные доходы людей», - отметил Игорь Брынцалов.
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Мира Полтева