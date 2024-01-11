Брынцалов провёл встречу с жителями микрорайона Восточный в Электростале

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провёл встречу с жителями микрорайона Восточный городского округа Электросталь по вопросам отопления в домах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В рамках рабочего визита Игорь Брынцалов обсудил с жителями проблему низких температуры в квартирах. Из-за сбоя работы частной котельной в микрорайоне Восточный без тепла остались несколько десятков многоквартирных домов и ряд социальных объектов.
Он также добавил, что в настоящий момент на территории круглосуточно работает пять аварийных бригад.Также планируется увеличить количество бригад вдвое и привлечь специалистов из других округов.
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«Мы здесь, чтобы решить весь пул вопросов, – обратился к жителям председатель Мособлдумы, – поэтому сегодня я пригласил принять участие во встрече депутата Госдумы Геннадия Панина, силовой блок. Здесь и представители администрации, прокуратуры, МВД, МЧС, Следственного комитета, депутатский корпус. Чтобы те вопросы, которые сегодня прозвучат – были корректно прокомментированы, взяты на заметку, впоследствии решены», - отметил Игорь Брынцалов.
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Мира Полтева