Брынцалов: в Подмосковье открывают 39 новых школ и 40 – после капремонта

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
2 сентября в Московской области открывают 39 новых школ, ещё 40 начинают работу после капремонта. Более 100 тыс. подмосковных ребят впервые сядут за школьные парты.
Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он поздравил с новым учебным годом юных жителей региона, их родителей и педагогов.
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«Внешний вид не уступает содержанию. Внедряются современные подходы в обучении. В некоторых наших школах, например, есть медицинские, инженерные, ИТ и даже агроклассы. Только по направлению «предпринимательство» обучаются более 14 тыс. школьников», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он поздравил с новым учебным годом юных жителей региона, их родителей и педагогов.
«Первый звонок, первый урок, первый учитель навсегда в нашей памяти. Мы стремимся создать все необходимые условия, чтобы за школьные годы наши мальчишки и девчонки получили качественное образование. От этого зависят их дальнейшие успехи и выбор профессии. Желаю ребятам, чтобы новый учебный год был интересным и плодотворным, а родителям и учителям – терпения, сил и веры в детей», – отметил спикер Мособлдумы.Он добавил, что в понедельник в Московской области пройдут торжественные линейки, а во вторник стартуют занятия.
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Лора Луганская