Брынцалов: в Подмосковье открывают 39 новых школ и 40 – после капремонта

Центральная ППК вместе с Национальной системой платёжных карт запускает акцию с кешбэком в 10% для пассажиров, которые оплачивают проезд с помощью Системы быстрых платежей в билетных автоматах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.