Новая школа в Немчиновке готова принять первых учеников

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Новая школа на 550 мест в посёлке Немчиновка Одинцовского городского округа полностью готова к открытию. Она построена по госпрограмме Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Здание площадью 11,7 тыс. кв. м. расположено на ул. Московской. Блок начальной школы рассчитан на 200 детей. Там размещены учебные кабинеты и игровые группы продлённого дня. Блок спортзала оснастили раздевалками, тренерскими и душевыми», – отметили в ведомстве.В блоках основной и старшей школы на 350 учеников обустроили учебные кабинеты и лаборатории, мастерские, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр, медицинские кабинеты и обеденный зал.
Как подчеркнули в министерстве, школа оснащена современным техническими устройствами. В актовом зале установили новейшее световое и звуковое оборудование.
Как ранее заявлял первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн, в этом году в Подмосковье открывают 39 новых школ на 38 тыс. мест. Капитальный ремонт завершат в 40 школах.
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Лора Луганская