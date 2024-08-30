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В Королёве в этом году откроют после капремонта три школы

30 августа 2024, 18:04
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Королёве в этом году откроют после капремонта три образовательных учреждения и введут новую музыкальную школу. Об этом глава городского округа Игорь Трифонов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Вы возглавляете городской округ Королёв, наш наукоград, который во все времена играл и играет очень заметную роль в технологиях и в промышленном производстве, обеспечивает оборону страны. В муниципалитете большая хозяйственная повестка. Мы с вами при общении с жителями говорили и о капитальном ремонте школ по президентской программе, и о достройке школы в ЖК «Золотые ворота» которая была брошена нерадивым застройщиком. Мы обязательно решим и этот вопрос», – сказал Воробьёв.
Трифонов доложил губернатору, что все образовательные учреждения городского округа готовы к началу учебного года. В этом году они примут почти 29 тыс. школьников. В 2024-м в округе капитально обновили дошкольное отделение гимназии №11, школы №10 и №22.



В планах – завершить строительство новой музыкальной школы в микрорайоне Юбилейный. К 1 сентября 2025 года ожидается также открытие нового корпуса и основного реконструированного здания школы №1.

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#московская область
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#капремонт
#игорь трифонов
В Москве показали макет вагона высокоскоростного поезда «Белый кречет»
30 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/denisgo

Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда «Белый кречет» продемонстрировали в Москве. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.
Отмечается, что поезд установили на Манежной площади в рамках выставки «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030». Вход на выставку бесплатный. Посетить вагон можно до 8 сентября этого года.




Согласно информации источника, строить российские поезда будет группа «Синара» совместно с «Трансмашхолдингом». По словам вице-президента «Синары» Александра Мишарина, первые элементы российских поездов начнут создавать уже в этом году.

Ранее сообщалось, что РЖД запустили на Московском центральном кольце первый в России беспилотный поезд «‎Ласточка». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ржд
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#выставки
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В этом году в Королёве откроют стадион и благоустроят сквер им. Ленина
30 августа 2024, 18:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Королёве идет активная работа по благоустройству общественных пространств.
Об этом глава городского округа Игорь Трифонов доложил в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«В этом году мы завершаем благоустройство сквера им. Ленина в центральной части города. На следующий год будем делать благоустройство сквера возле проходной РКК «Энергия», нашего крупнейшего работодателя. И важнейший проект – это благоустройство Папанинской дачи в микрорайоне Юбилейный», – рассказал Трифонов.
Этой осенью в мкр. Юбилейный также откроется после реконструкции стадион «Чайка». Там обновили трибуну и подтрибунные помещения, установили новые спортивные площадки, современную систему освещения и табло. Сейчас на территории идёт благоустройство.

В планах на 2025 год – установить хоккейную площадку на ул. Орджоникидзе и начать капремонт четырёхзального корпуса на территории спорткомплекса «Вымпел».

Одна из задач, стоящих перед муниципалитетом – привлечение инвестиций. Сейчас на разных этапах реализации в округе – 16 проектов на сумму 6,1 млрд рублей. Это позволит создать свыше 800 рабочих мест. Половину из них планируют ввести в эксплуатацию в этом году, – например, проект модернизации технологической линии на предприятии ООО «ВКУС ДЕТСТВА». Инвестиции составят порядка 650 млн, на предприятии создадут 130 рабочих мест.

6-8 сентября в Королёве состоятся выборы в местный Совет депутатов. Как отметил Воробьёв, важно обеспечить всё необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью ДЭГ.

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В Королёве в этом году откроют после капремонта три школы
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#игорь трифонов
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#королёв
#наукоград
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#стадион
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Астрофизик Панов объяснил ненужность ядерного оружия в борьбе с астероидами
30 августа 2024, 18:24

Фото: iStock/buradaki

Доктор физико-математических наук, астрофизик Александр Панов заявил, что в борьбе с астероидами ядерное оружие не нужно применять.
Так он прокомментировал предложение китайских учёных защищаться от астероидов ядерным оружием.

«Да, они действительно несут опасность. Астероиды могут попасть в Землю. Но ядерное оружие не нужно, чтобы сбивать их, если только в экстремальной ситуации», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Панов.

Немного отличное мнение об этом вопросе высказал генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев.

«Говорить о том, что за неделю до столкновения возможны только ядерные средства, по-моему, некорректно. Возможно, достаточно будет и кинетического удара, чтобы подправить траекторию астероида, и он пролетел мимо. Если траектория объекта действительно такая, что столкновения не избежать, и он слишком большой, чтобы сдвинуть его кинетическим ударом, тогда единственный вариант – применять ядерные технологии», – прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зайцев.

Ранее сообщалось, что капсулу с детскими мечтами, собранными на выставке-форуме «Россия», отправят на Международную космическую станцию, сообщили в пресс-службе выставки.

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#россия
#оружие
#космонавт
#технологии
#ядерное оружие
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Систему ЖКХ Королёва подготовят к отопительному сезону в срок
30 августа 2024, 18:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подготовка системы ЖКХ Королёва к осенне-зимнему сезону будет завершена в срок. Об этом глава городского округа Игорь Трифонов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Большая работа идет по модернизации системы ЖКХ. Я очень надеюсь, что вы также держите руку на пульсе», – сказал Воробьёв.
Как отметил Трифонов, в Королёве введена в эксплуатацию новая котельная на ул. Пионерская, модернизированы две магистрали протяжённостью 2,9 км от самых крупных котельных центра города – «Самаровка» и «Новые Подлипки». Последняя сейчас также модернизируется.
«Реконструкцию сетей вдоль проспекта Космонавтов, а также двух закольцовок, о которых я вам ранее докладывал, в микрорайоне Юбилейный и в центральной части города, мы завершаем к началу отопительного периода. Подготовка к осенне-зимнему сезону будет выполнена в срок в полном объёме. Риски начала отопительного периода отсутствуют», – отметил глава муниципалитета.
Он добавил, что в следующие два года должны завершить обновление водоводов, капремонт основных тепловых магистралей протяжённостью 23 км. До конца 2026-го будут капитально отремонтированы ещё четыре котельные: «3,3А» в мкр. Юбилейный, а также «Текстильщик», «Самаровка» и «Альфа-Лаваль».

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#игорь трифонов
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 2-4 сентября
30 августа 2024, 17:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится со 2 по 4 сентября из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке между Бологим и Москвой, сообщает Минтранс Подмосковья со ссылкой на Московской-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково будут следовать по изменённому расписанию, часть поездов отменят. Кроме того, ряд пригородных поездов на участках Москва – Тверь, Зеленоград-Крюково – Москва и Тверь – Бологое отменят, а у некоторых сократят часть остановок на маршруте», — говорится в сообщении.
Уточнить расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#расписание
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Депутат Бессараб объяснила избыточность включения 1 сентября в число праздников
30 августа 2024, 17:38

Фото: iStock/CatEyePerspective

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что включение Дня знаний 1 сентября в число государственных праздников является избыточной мерой, так как выходных дней в производственном календаре и так достаточно.
«В России уже есть 14 праздничных дней в производственном календаре, которые являются общенациональными праздниками. Кроме того, в разных регионах есть дополнительные календарные праздники, которые отмечаются в соответствии с традициями и вероисповеданием жителей», — прояснила в беседе с RuNews24.ru Бессараб.

Также, по её мнению, такие меры не необходимы, так как во многих компаниях и организациях предусмотрены выходные в честь разных личных праздников.

А финансовый маркетплейс «Выберу.ру» выяснил, что 42% российских родителей потратят на первоочередные школьные нужды от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 25% планируют потратить на эти цели 30-50 тыс. рублей, 13% ограничатся суммой до 10 тыс. рублей.

«За год школьные товары подорожали на 6-8%. Большинство опрошенных не заметили ощутимого роста цен на школьные товары, 14% признались, что, по ощущениям, потратили на сборы денег меньше, чем в прошлом году. Косвенно на восприятие россиянами трат перед учебным годом влияет развитие локального малого и среднего бизнеса и импортозамещение», — прокомментировала в беседе с «Известиями» директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

Ранее директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов заявил, что в преддверии нового учебного года активизируются мошенники, и надо быть максимально бдительными.

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Минюст пополнил реестр иноагентов
Минюст внес в реестр иноагентов Тимченко* и Лукьянову*
30 августа 2024, 17:35

Фото: istockphoto/vladj55

Список иноагентов пополнили юрист Елена Лукьянова* и журналистка Галина Тимченко*, сообщается на сайте Минюста.
Уточняется, что Лукьянова выступала против СВО на Украине, взаимодействовала с организациями, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.

«Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике…» — говорится в публикации.
В Минюсте добавили, что Тимченко — соучредитель интернет-источника, признанного иноагентом на территории РФ, и проживает за пределами страны, как и Лукьянова.

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*Признаны иноагентами в РФ
#россия
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#иноагенты
#новости
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Российский судья объяснился из-за американского гражданства детей
Судья ВС Татарстана Юсупов заявил, что уведомлял о гражданстве США у детей
30 августа 2024, 17:26

Фото: iStock/AndreyPopov

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов сообщил, что его дети были рождены в Нью-Йорке и поэтому получили американское гражданство, о чем было уведомлено российское посольство. Об этом информирует «Регнум».
Юсупов пояснил, что его супруга перевела на русский язык свидетельства о рождении детей и передала документы в консульство. Он подчеркнул, что все требования закона были соблюдены.

По его словам, согласно закону о гражданстве, никакого преступления со стороны его семьи нет. При этом судья подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении его семьи.

Ранее сообщалось, что дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство Соединенных Штатов Америки. Старшая дочь судьи Наиля проживает в Нидерландах.

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Школьники начнут учить историю по новым учебникам в 2025 году — Кравцов
30 августа 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Ridofranz

Учеба по новым единым учебникам истории начнется в сентябре 2025 года, в федеральный перечень их планируется включить в конце текущего года, рассказал журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«…И планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы регионы и школы могли их закупить. И уже с 1 сентября 2025 года по ним начать обучать школьников», — сказал министр на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что детям из Курской области, размещенным в Подмосковье, подарили школьные наборы. Как уточнили в пресс-службе МО, средства были выделены информагентством «Интерфакс».

Сейчас в Подмосковье более 600 детей, которых подготовят к новому учебному году.

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