В Королёве в этом году откроют после капремонта три школы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Королёве в этом году откроют после капремонта три образовательных учреждения и введут новую музыкальную школу. Об этом глава городского округа Игорь Трифонов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Вы возглавляете городской округ Королёв, наш наукоград, который во все времена играл и играет очень заметную роль в технологиях и в промышленном производстве, обеспечивает оборону страны. В муниципалитете большая хозяйственная повестка. Мы с вами при общении с жителями говорили и о капитальном ремонте школ по президентской программе, и о достройке школы в ЖК «Золотые ворота» которая была брошена нерадивым застройщиком. Мы обязательно решим и этот вопрос», – сказал Воробьёв.Трифонов доложил губернатору, что все образовательные учреждения городского округа готовы к началу учебного года. В этом году они примут почти 29 тыс. школьников. В 2024-м в округе капитально обновили дошкольное отделение гимназии №11, школы №10 и №22.
В планах – завершить строительство новой музыкальной школы в микрорайоне Юбилейный. К 1 сентября 2025 года ожидается также открытие нового корпуса и основного реконструированного здания школы №1.
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Лора Луганская