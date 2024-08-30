В сентябре в Кашире откроют после капремонта школу и детсад

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Кашире в сентябре откроют после капитального ремонта школу и детский сад. Об этом глава городского округа Михаил Шувалов доложил в ходе рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Шувалов возглавил муниципалитет в июле прошлого года. Губернатор поинтересовался, как реализуются приоритетные программы, а также напомнил, что скоро в Шатуре состоятся выборы в местный Совет депутатов.
«Знаю, что вы стараетесь осуществить максимум перемен, которые ждут люди. Насколько это заметно, покажут, в том числе, выборы в сентябре. Важно, чтобы они прошли легитимно, а всем жителям было удобно проголосовать», – отметил Воробьёв.Уже в понедельник стартует новый учебный год. В Кашире за парты сядут 6,8 тыс. детей, а в дошкольные отделения пойдут более 2,5 тыс. малышей. Образовательный процесс будут вести свыше 260 учителей и 160 воспитателей.
«Мы уже проверили все наши объекты образования – у нас 12 школ и 10 дошкольных отделений. Они готовы принять детей. В этом году мы привлекли пять новых учителей. Это жители нашего округа, которые закончили учебу в высших учебных заведениях и вернулись к нам заниматься с подрастающим поколением», – рассказал Шувалов.Он добавил, что второй смены в школах нет, педагогический состав полностью укомплектован.
В прошлом году в Кашире отремонтировали школу №9, в этом – СОШ № 10 и её дошкольное отделение. Они откроются 2 сентября. Кроме того, проведён текущий ремонт Тарасковской школы и Центра дополнительного образования.
В 2026 году запланирован капремонт Детской школы искусств в мкр. Ожерелье, Центра культурных инициатив, школы №1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова, а также СОШ №7 с углублённым изучением отдельных предметов.
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Лора Луганская