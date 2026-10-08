Британец вернулся домой после 28 лет кругосветного путешествия пешком
Британец Карл Бушби вернулся домой после 28 лет кругосветного путешествия пешком — это первый в мире путь в 50 тысяч километров, пройденный без транспорта. Об этом пишет Mash.
В 1998 году бывший десантник покинул Чили с намерением завершить своё путешествие за 12 лет. Его маршрут пролегал через Южную Америку и США, далее он планировал добраться до России, а затем пересечь Европу и Ла-Манш, чтобы вернуться в родной британский город Халл.
Одним из значимых событий стало прибытие британца в Россию в 2006 году через замёрзший Берингов пролив. Пограничники задержали мужчину, и суд вынес решение о депортации и запрете на въезд в страну на пять лет. Однако благодаря вмешательству Романа Абрамовича, депортацию заменили штрафом в размере двух тысяч рублей.
На текущий момент Бушби осталось преодолеть 400 километров до Халла. Он рассчитывает достичь своей цели к ноябрю текущего года.
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