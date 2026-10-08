Британец вернулся домой после 28 лет кругосветного путешествия пешком

08 октября 2026, 12:04

Фото: iStock/Kar-Tr

Британец Карл Бушби вернулся домой после 28 лет кругосветного путешествия пешком — это первый в мире путь в 50 тысяч километров, пройденный без транспорта. Об этом пишет Mash.