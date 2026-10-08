Фармаколог оценила влияние времени приема лекарств на сон
Время приема лекарств может влиять на сон, переносимость лечения и его эффективность. Об этом RT сообщила заведующая отделением клинической фармакологии Российской детской клинической больницы Минздрава Мария Костылева.
Специалист предостерегла от употребления перед сном препаратов, стимулирующих центральную нервную систему, таких как средства с кофеином. Эти медикаменты могут негативно сказаться на качестве сна, вызвать бессонницу, тревожность и раздражительность, отметила врач.
Костылева уточнила, что гормоны щитовидной железы, например, левотироксин натрия, обычно рекомендуют принимать утром натощак из-за специфики их усвоения. Диуретики, включая фуросемид, гидрохлоротиазид, спиронолактон и эплеренон, чаще назначают в первой половине дня. Фармаколог подчеркнула, что если медикамент предписан дважды в день, второй прием должен быть не позднее 16:00, чтобы минимизировать негативное влияние на качество жизни пациента.
Читайте также: