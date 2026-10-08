Фармаколог оценила влияние времени приема лекарств на сон

08 октября 2026, 11:43

Врач Костылева: Время приема лекарственных препаратов может влиять на сон

Фото: iStock/Victoria Popova

Время приема лекарств может влиять на сон, переносимость лечения и его эффективность. Об этом RT сообщила заведующая отделением клинической фармакологии Российской детской клинической больницы Минздрава Мария Костылева.