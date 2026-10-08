Людям с сидячей работой перечислили упражнения от боли в шее
Персональный тренер Леон Болмеер подсказал упражнения, которые помогут избавиться от боли в шее. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Специалист рекомендовал для предотвращения скованности шеи выполнять медленные повороты головы из стороны в сторону и осторожные наклоны, приближая ухо к плечу. Важно делать это контролируемо, избегая резких движений и чрезмерного растяжения, предупредил Болмеер. Также он посоветовал выполнять медленные круговые движения плечами, несколько выпадов для разогрева бедер и легкие повороты туловища с поднятыми руками.
Тренер отметил, что при длительной сидячей работе особенно страдают шея, плечи, спина и тазобедренные суставы. Для уменьшения скованности он рекомендовал регулярно вставать из-за компьютера и делать разминку, не дожидаясь конца рабочего дня.
Для этого можно настроить напоминание, вставать за стаканом воды, ходить во время телефонных разговоров или несколько минут разминать плечи. По словам Болмеера, регулярные короткие перерывы более эффективны, чем одна длительная разминка в конце дня.
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