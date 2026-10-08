Людям с сидячей работой перечислили упражнения от боли в шее

08 октября 2026, 10:52

Тренер Болмеер: При боли в шее полезно вставать из-за стола и разминаться

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Персональный тренер Леон Болмеер подсказал упражнения, которые помогут избавиться от боли в шее. Об этом пишет издание Daily Mirror.