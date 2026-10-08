Фермерам Подмосковья передали за месяц около 240 га сельхозземель
Свыше 236,2 гектара земли сельскохозяйственного назначения муниципальной и неразграниченной государственной собственности передали в аренду без торгов фермерским хозяйствам Московской области в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
Земли предоставили в 11 подмосковных округах. Самые большие территории фермерам отдали в Серебряных Прудах (около 92 гектаров) и Талдоме (62 гектара).
«Участки будут использоваться для выращивания зерновых и других с/х культур, растениеводства и животноводства», — рассказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.Сельхозучастки отдают фермерам в аренду на пять лет. Спустя три года после заключения договора земли, используемые по назначению, можно оформить в собственность.