Фермерам Подмосковья передали за месяц около 240 га сельхозземель

08 октября 2026, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 236,2 гектара земли сельскохозяйственного назначения муниципальной и неразграниченной государственной собственности передали в аренду без торгов фермерским хозяйствам Московской области в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.





Земли предоставили в 11 подмосковных округах. Самые большие территории фермерам отдали в Серебряных Прудах (около 92 гектаров) и Талдоме (62 гектара).





«Участки будут использоваться для выращивания зерновых и других с/х культур, растениеводства и животноводства», — рассказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.