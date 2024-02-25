Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе

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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в Аденском заливе.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование",— написано на странице управления в соцсети X.
Ранее сообщалось, что США и Великобритания совершили четвёртую серию ударов по территории Йемена.
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