Британка похудела на 19 кг из-за матери, которая сравнила ее с китом
Жительница Великобритании Джемма Холл сбросила 19 килограммов и призналась, что толчком к переменам стала прямолинейность её матери. Об этом сообщает The Sun.
По словам Джеммы, она осознала проблему, когда показала матери свои фото в бикини.
«В нём ты похожа на кита, выбросившегося на берег!», — прокомментировала женщина снимок дочери.
Сначала женщине было обидно, но затем она трезво взглянула на свои привычки и решила изменить образ жизни. Главной проблемой Джемма назвала любовь к фастфуду. Она перешла на более здоровое питание — свежие овощи, фрукты, нежирное мясо — и отказалась от еды на вынос. Также начала больше ходить пешком и ездить на велосипеде.
Через полтора года Холл похудела на 19 килограммов и даже заработала на этом — продала старую одежду на 600 фунтов стерлингов. Теперь она благодарна матери.
«Ее честность подтолкнула меня похудеть, стать здоровее и счастливее», — сказала британка.