Британка похудела на 19 кг из-за матери, которая сравнила ее с китом

24 ноября 2025, 12:35

Фото: iStock/Dacharlie

Жительница Великобритании Джемма Холл сбросила 19 килограммов и призналась, что толчком к переменам стала прямолинейность её матери. Об этом сообщает The Sun.





По словам Джеммы, она осознала проблему, когда показала матери свои фото в бикини.





«В нём ты похожа на кита, выбросившегося на берег!», — прокомментировала женщина снимок дочери.

«Ее честность подтолкнула меня похудеть, стать здоровее и счастливее», — сказала британка.