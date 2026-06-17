Британка попала в больницу из-за ядовитого листа в упаковке шпината
Жительница Великобритании оказалась в больнице после того, как в пакете со шпинатом нашелся ядовитый лист. Об этом пишет местная газета The Sun.
Покупательница рассказала, что купила шпинат в супермаркете и приготовила его на обед. Во время еды она почувствовала необычный горьковато-кислый вкус и странный привкус во рту, а спустя несколько ложек заметила среди листьев растение, которое отличалось от остальных.
Женщина сфотографировала его и с помощью поиска по снимку выяснила, что в упаковку попал лист картофеля. Он содержит токсичные вещества и не годится в пищу. После еды у пострадавшей началось покалывание и боль в языке, затем добавились тошнота, спазмы, вздутие живота.
Медицинская служба направила ее в отделение неотложной помощи, где она провела под наблюдением семь часов. Британка съела совсем немного шпината до того, как нашла опасный лист, но неприятные симптомы преследовали ее еще несколько дней.
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