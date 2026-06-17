Изнасиловал и ударил молотком: мужчина предстанет перед судом за убийство женщины
В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве и изнасиловании женщины, а также в разбойном нападении, совершенном восемь лет назад. Фигуранту инкриминируются три тяжкие статьи уголовного кодекса, сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении СК России.
По версии следствия, 2 декабря 2025 года в подвальном помещении жилого дома на улице Пролетарской в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тело ранее пропавшей без вести местной жительницы. В кратчайшие сроки правоохранители установили, что к преступлению причастен владелец этого дома.
Следствие восстановило картину произошедшего: в ночь на 29 ноября 2025 года обвиняемый, находясь у себя дома, в ходе ссоры жестоко избил знакомую женщину, надругался над ней, после чего предпринял попытку удушения, а затем нанес жертве несколько ударов молотком по голове. Полученные травмы оказались смертельными. Чтобы замести следы, злоумышленник перенес тело в подполье и начал копать яму возле дома, однако не довел задуманное до конца, испугавшись обнаружения, и скрылся.
В ходе расследования провели генетическую экспертизу, которая неожиданно связала нынешнее дело с нераскрытым преступлением прошлых лет. ДНК-профиль обвиняемого совпал с генотипом, изъятым с вещей и предметов по уголовному делу об убийстве женщины в лесопарке в 2018 году.
Установили, что утром 8 января 2018 года в лесопарке «Дружба» мужчина напал на незнакомую прохожую с целью ограбления. Он нанес ей множественные ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте, после чего похитил сумку и сбежал.
Причастность обвиняемого к обоим эпизодам подтверждается совокупностью собранных доказательств, включая результаты молекулярно-генетических судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.
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