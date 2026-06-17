Изнасиловал и ударил молотком: мужчина предстанет перед судом за убийство женщины

17 июня 2026, 15:25

Мужчина ответит перед судом за изнасилование и убийство женщины под Тамбовом

Фото: istockphoto/OlFedv

В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве и изнасиловании женщины, а также в разбойном нападении, совершенном восемь лет назад. Фигуранту инкриминируются три тяжкие статьи уголовного кодекса, сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении СК России.