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В Тюмени ищут молодую мать с младенцем

72.ru: молодую мать с младенцем ищут уже неделю в Тюмени
Фото: istockphoto/blinow61

В Тюмени продолжаются поиски 27-летней девушки и её новорождённого ребёнка, которые исчезли более недели назад. Женщина с младенцем перестала выходить на связь 12 июня, и с тех пор их местонахождение остаётся неизвестным, информирует портал 72.ru.



Мобильный телефон пропавшей отключён, а в её жилище обнаружили открытые окна. Близкие не исключают, что причиной случившегося могла стать послеродовая депрессия.

Официальное заявление в правоохранительные органы было передали лишь 16 июня, спустя несколько дней после исчезновения. На текущий момент полиция и волонтёры ведут активные розыскные мероприятия, однако информация о том, где находятся женщина и ребёнок, по-прежнему отсутствует.

Ранее 16-летняя школьница пропала на Урале, отправив пугающие СМС-сообщения. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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