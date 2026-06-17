В Тюмени ищут молодую мать с младенцем
В Тюмени продолжаются поиски 27-летней девушки и её новорождённого ребёнка, которые исчезли более недели назад. Женщина с младенцем перестала выходить на связь 12 июня, и с тех пор их местонахождение остаётся неизвестным, информирует портал 72.ru.
Мобильный телефон пропавшей отключён, а в её жилище обнаружили открытые окна. Близкие не исключают, что причиной случившегося могла стать послеродовая депрессия.
Официальное заявление в правоохранительные органы было передали лишь 16 июня, спустя несколько дней после исчезновения. На текущий момент полиция и волонтёры ведут активные розыскные мероприятия, однако информация о том, где находятся женщина и ребёнок, по-прежнему отсутствует.
Ранее 16-летняя школьница пропала на Урале, отправив пугающие СМС-сообщения. Подробности в нашем материале.
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