В Тюмени ищут молодую мать с младенцем

17 июня 2026, 15:13

72.ru: молодую мать с младенцем ищут уже неделю в Тюмени

Фото: istockphoto/blinow61

В Тюмени продолжаются поиски 27-летней девушки и её новорождённого ребёнка, которые исчезли более недели назад. Женщина с младенцем перестала выходить на связь 12 июня, и с тех пор их местонахождение остаётся неизвестным, информирует портал 72.ru.