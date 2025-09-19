Британка рассказала о своём путешествии в загробный мир после остановки сердца
Жительница Великобритании Стелла Ральфини поделилась удивительной историей о своём околосмертном опыте, который она пережила в 16-летнем возрасте.
В тот роковой вечер девушка вместе с бойфрендом возвращалась с вечеринки на машине. На улице шёл дождь, а водитель — молодой человек — был в состоянии алкогольного опьянения. В результате он не справился с управлением и врезался в столб. Во время аварии дверь машины открылась, и Стелла выпала на землю. Её сердце остановилось на четыре минуты.
По словам британки, в момент клинической смерти она не увидела традиционного «туннеля», о котором часто рассказывают пережившие подобный опыт. Вместо этого перед её глазами промелькнула вся жизнь — множество ярких воспоминаний о разных этапах её существования пронеслись за считанные мгновения. Затем девушке показалось, что она наблюдает за происходящим сверху, словно со стороны, приводит ее слова Metro.
Пострадавшая отчётливо запомнила свою ногу, вывернутую под неестественным углом, льющуюся кровь и людей, пытающихся её реанимировать. В тот момент Стелла подумала, что ещё слишком молода, чтобы умереть, но вскоре вернулась в своё тело и пришла в сознание. Сегодня Стеле Ральфини уже 78 лет, и она убеждена, что этот опыт кардинально изменил её жизнь: после пережитого она начала изучать буддизм и активно занималась волонтёрской деятельностью в больницах.
Ранее похожая история произошла с другой женщиной — Пеги Робинсон, которая пережила околосмертный опыт во время беременности и рассказала, что ей пришлось спорить с богом, чтобы вернуться к жизни.
