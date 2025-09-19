Британка рассказала о своём путешествии в загробный мир после остановки сердца

19 сентября 2025, 15:02

Metro: Британка умерла на четыре минуты и рассказала о загробном мире

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Жительница Великобритании Стелла Ральфини поделилась удивительной историей о своём околосмертном опыте, который она пережила в 16-летнем возрасте.