Британка вырастила доисторического эму из яйца
Жительница графства Глостершир, Великобритания, Ри Эванс рассказала, как вырастила эму у себя дома из яйца, купленного в интернете. Об этом сообщает Gloucestershire Live.
Эванс с детства мечтала завести эму, вдохновившись фильмами «Парк Юрского периода». В январе 2022 года она импульсивно приобрела яйцо за 37 фунтов стерлингов (около 3,9 тысячи рублей) и поместила его в инкубатор. Уход за яйцом оказался непростым, и женщина часто обращалась за советом к интернет-пользователям.
Через два месяца из яйца вылупился птенец. Сначала Эванс думала, что это самец, и назвала его Эй Джей, однако ветеринар позднее выяснил, что это самка.
Сейчас Эй Джей уже три года, ее рост составляет 183 см. Птица живет в специально переоборудованной конюшне, а Эванс называет опыт выращивания эму одним из лучших в своей жизни.
Читайте также: