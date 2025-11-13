Клопы атаковали российских туристов в отеле Египта

13 ноября 2025, 10:53

Фото: iStock/Dzurag

Российские туристы, отдыхающие в египетском Шарм-эль-Шейхе, пожаловались на нашествие постельных клопов в четырёхзвёздочном отеле Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.