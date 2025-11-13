Клопы атаковали российских туристов в отеле Египта
Российские туристы, отдыхающие в египетском Шарм-эль-Шейхе, пожаловались на нашествие постельных клопов в четырёхзвёздочном отеле Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам отдыхающих, уже при заселении они заметили насекомых, которые не боялись света и свободно ползали по кровати. Клопы вынудили туристов срочно покинуть номера, однако администрация отеля отказалась переселять их, сославшись на отсутствие свободных мест. Аналогичные жалобы поступили и от других постояльцев.
Позже путешественники начали испытывать сильный зуд и множественные укусы на ногах. Многие опасаются, что насекомые могли забраться в их чемоданы и вернуться вместе с ними домой.
Постельные клопы считаются одними из самых трудновыводимых паразитов: они быстро адаптируются к химическим средствам, могут обходиться без пищи в течение нескольких месяцев и прячутся в труднодоступных местах. Их укусы вызывают аллергические реакции, а в тяжёлых случаях — отёк Квинке или анафилактический шок.
Туристы потребовали от администрации отеля компенсацию и проведение дезинфекции номеров.
