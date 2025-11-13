Полиция Кубани проверяет данные о сотнях голодающих животных в приютах

13 ноября 2025, 15:05

МВД Кубани проверяет данные о приютах-концлагерях с 700 голодающими животными

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Полиция Краснодарского края проводит проверку по публикации о возможном жестоком обращении с животными в Тимашевском районе.