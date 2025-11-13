Полиция Кубани проверяет данные о сотнях голодающих животных в приютах
Полиция Краснодарского края проводит проверку по публикации о возможном жестоком обращении с животными в Тимашевском районе.
Как уточнили в региональном ГУ МВД, речь идёт о частных приютах в станице Роговской, где, по сообщениям СМИ, могут голодать до 700 зверей.
Согласно утверждениям местных активистов и журналистов, в заведениях содержатся истощённые животные, вынужденные «питаться трупами сородичей», а на территории — антисанитария, разложившееся мясо и кости. По видеозаписям видно разбросанный мусор, посетители заходят в помещения в защитных костюмах.
В краевом главке также опубликовали скриншот, в котором эти места называют «приютами‑концлагерями».
Читайте также: