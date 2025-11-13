Россиянин стрелял из винтовки с балкона по голубям
Житель города Бердска Новосибирской области открыл огонь из винтовки с балкона пятиэтажного дома. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
По словам очевидцев, неизвестно, в кого именно целился мужчина, но, возможно, он стрелял в птиц. Когда из соседней школы начали выходить дети, стрелок спрятал оружие и скрылся в квартире. Пока неизвестно, выезжала ли на место полиция.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области женщина случайно выстрелила в голову школьнице, когда устраняла бездомных животных из окна своей квартиры.
