Россиянин стрелял из винтовки с балкона по голубям

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Житель города Бердска Новосибирской области открыл огонь из винтовки с балкона пятиэтажного дома. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.



По словам очевидцев, неизвестно, в кого именно целился мужчина, но, возможно, он стрелял в птиц. Когда из соседней школы начали выходить дети, стрелок спрятал оружие и скрылся в квартире. Пока неизвестно, выезжала ли на место полиция.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области женщина случайно выстрелила в голову школьнице, когда устраняла бездомных животных из окна своей квартиры.

Лидия Пономарева

