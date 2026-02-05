Звезда сериала «Чисто английское убийство» умерла в возрасте 104 лет

05 февраля 2026, 04:53

Фото: iStock/Diy13

В возрасте 104 лет ушла из жизни британская актриса Элизабет Келли, известная по ролям в популярных телесериалах. Об этом пишет The Sun.





Наибольшую известность артистке принесла роль Нелли Эллис в долгоиграющем проекте «Жители Ист‑Энда». Помимо этого, Келли снялась в таких сериалах, как «По‑королевски», «Детективы», «Чисто английское убийство» и других.



Актёрскую карьеру звезда завершила в 2007 году. У покойной остались дочь и сын, а также внуки и правнуки.



По словам священника Эдди Губбинса, в последние годы жизни актриса проживала в домах престарелых. В беседе с изданием он поделился воспоминаниями об Элизабет Келли.



«Она была очень сильной женщиной и имела красивый голос. В конце концов она умерла очень спокойно. Она была прекрасной женщиной и очень великодушной», — рассказал он.