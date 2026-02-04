Достижения.рф

«Ошеломительные красавицы»: Маргариту Симоньян сравнили со свекровью

Подписчики Симоньян заявили, что она похожа на свекровь
Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Подписчики главреда RT Маргариты Симоньян считают ее похожей на свекровь Лауру Геворкян. Знаменитая журналистка показала соответствующий пост в телеграм-канале.



Одна из фанаток Маргариты Симоновны написала, что еще раз пересмотрела некое видео с Геворкян и пришла к выводу, что вдова Тиграна Кеосаяна похожа на нее. Упомянули и актрису Алену Хмельницкую.

«Алена похожа чем-то действительно. А я совсем нет. Они ошеломительные красавицы обе. А я красавица в глазах Тиграна», — написала Симоньян.

Подписчики поддержали телеведущую теплыми словами и поставили реакции.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0