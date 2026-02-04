«Ошеломительные красавицы»: Маргариту Симоньян сравнили со свекровью
Подписчики Симоньян заявили, что она похожа на свекровь
Подписчики главреда RT Маргариты Симоньян считают ее похожей на свекровь Лауру Геворкян. Знаменитая журналистка показала соответствующий пост в телеграм-канале.
Одна из фанаток Маргариты Симоновны написала, что еще раз пересмотрела некое видео с Геворкян и пришла к выводу, что вдова Тиграна Кеосаяна похожа на нее. Упомянули и актрису Алену Хмельницкую.
«Алена похожа чем-то действительно. А я совсем нет. Они ошеломительные красавицы обе. А я красавица в глазах Тиграна», — написала Симоньян.
Подписчики поддержали телеведущую теплыми словами и поставили реакции.