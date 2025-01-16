Британская BP сокращает 4,7 тыс. рабочих мест ради снижения расходов

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Британская компания BP увольняет 4,7 тыс. сотрудников для того, чтобы снизить расходы, что в свою очередь обернется потерей работы примерно для 3 тыс. сотрудников компаний-подрядчиков, сообщило агентство Bloomberg, cсылаясь на электронное письмо главного исполнительного директора энергокомпании Мюррея Очинклосса.
«Я понимаю и осознаю неопределенность, которую это несет для всех, чья работа может оказаться под угрозой», — отмечалось в обращении главы компании к работникам.
Очинклосс попросил сотрудников «проявлять заботу, быть внимательными друг к другу» в особенности во время перемен. Глава ВР напомнил о «широком спектре» поддержки работников.
Очинклосс отметил, что в 2025 и следующих годах будут проводиться дополнительные меры по уменьшению расходов. С июня 2024 года ВР прекратила или заморозила реализацию 30 проектов и сконцентрировалась на более прибыльных. Основным аспектом в следующих шагах он назвал стремление компании к цифровизации, внедрение искусственного интеллекта в работу всех подразделений.
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