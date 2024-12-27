Россиянам напомнили правила увольнения в новогодние праздники

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Эксперт в области трудового права, профессор Вадим Виноградов, пояснил, что увольнение сотрудников в новогодние праздники происходит по тем же правилам, что и в любое другое время года. Об этом пишет «RT».
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, уведомив работодателя минимум за две недели до ухода.
Отсчет двухнедельного срока начинается на следующий день после подачи заявления. Если заявление подано в праздничный день, срок начинает действовать с первого рабочего дня после каникул. Виноградов отметил, что работодатель может требовать отработать весь установленный срок, даже если часть времени выпадает на праздники.
Если заявление на увольнение подано с 16 по 25 декабря, оформление документов придется производить в праздничные дни. Для работников по срочным договорам действуют те же правила: работодатель обязан предупредить о завершении контракта за три дня до его окончания, даже если последний рабочий день совпадает с праздником.
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Отсчет двухнедельного срока начинается на следующий день после подачи заявления. Если заявление подано в праздничный день, срок начинает действовать с первого рабочего дня после каникул. Виноградов отметил, что работодатель может требовать отработать весь установленный срок, даже если часть времени выпадает на праздники.
Если заявление на увольнение подано с 16 по 25 декабря, оформление документов придется производить в праздничные дни. Для работников по срочным договорам действуют те же правила: работодатель обязан предупредить о завершении контракта за три дня до его окончания, даже если последний рабочий день совпадает с праздником.
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Дарья Осипова