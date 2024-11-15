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Участник СВО из Чувашии пожаловался на незаконное увольнение

Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Участник СВО из Чувашии пожаловался на незаконное увольнение после возвращения с фронта. Об этом написал глава российского региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, военный обнаружил, что остался без работы, утверждая, что его уволили в период службы на передовой. Николаев пообещал разобраться в ситуации и предложил бойцу возможность освоить новую профессию или получить дополнительное образование.

Ранее стало известно, что врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов оставил свой пост и отправился в зону проведения спецоперации. Примечательно, что он принял это решение после беседы с раненым российским солдатом.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
Дагестанцы, гревшие ноги у Вечного огня в Невинномысске, извинились
15 ноября 2024, 12:24

Фото: iStock/Paha_L

Жители Дагестана, которые решили погреть ноги у Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, извинились перед всей Россией. Кадры с извинениями опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
Молодые люди рассказали, что идея забраться на монумент к ним пришла случайно. Они раскаялись и попросили прощения у жителей Невинномысска и всей Россией.

Ранее стало известно, что в Москве неизвестные вандалы разрисовали краской памятник Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову. Монумент первому президенту Чеченской Республики установлен на улице его имени в Южном Бутово.

Осквернили памятник неизвестные в ночь на 13 ноября. Ранним утром надписи и разводы заметили сотрудники коммунальных служб. Они сумели быстро привести памятник в порядок и оттереть надписи, пока краска не успела полностью высохнуть.

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Росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Москве
15 ноября 2024, 12:07

Фото: iStock/Paha_L

В столице был арестован 30-летний приезжий по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом проинформировали сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Инцидент произошел на Сиреневом бульваре, где правоохранители обратили внимание на молодого человека, который пытался что-то сделать из пустой пластиковой бутылки.

При проверке документов подозреваемый проявил явные признаки нервозности, а также затруднялся с ответами на вопросы. В ходе беседы он признался, что при себе имеет наркотики, которые собирался употребить. Благодаря бдительности сотрудников Росгвардии правонарушитель был задержан.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая провела исследование содержимого свертков, обнаруженных у задержанного. В результате было установлено, что они содержат гашиш. Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла крупный канал поставки кокаина в Европу, изъято более тонны наркотика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
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#происшествия
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ФБР заявила о предотвращении теракта «в стиле 11 сентября» в Хьюстоне
15 ноября 2024, 11:58

Фото: iStock/domoyega

В США заявили о предотвращении теракта «в стиле 11 сентября 2001 года», который планировали устроить в Хьюстоне. Об этом сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР). Под арестом, как утверждается, оказался житель Техаса Анас Саид, призывавший развивать ИГ* и предоставлявший свой дом в качестве убежища для членов террористической группировки.
Агентство Associated Press пишет, что Саид, уроженец Ливана, также записывал видео, где призывал продолжать дело ИГ* и выражал желание поучаствовать в теракте, аналогичному теракту 11 сентября 2001 года. Прокуратура заявляет, что обвиняемый тренировался в изготовлении взрывчатки и дистанционных детонаторов.

По информации агентства, Саиду грозит до 20 лет колонии и штраф в 250 тысяч долларов. Обвиняемый своей вины не признает.

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Мигрант на КАМАЗе протаранил трамвай в Москве, есть пострадавшие
«112»: в Москве иностранец на КАМАЗе протаранил трамвай, есть пострадавшие
15 ноября 2024, 11:44

Фото: iStock/conejota

В Москве мигрант за рулем КАМАЗа протаранил трамвай с пассажирами, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Авария, как утверждается, произошла на Ленинградском шоссе в районе метро Войковская.
«Водитель почему-то решил, что ему можно по трамвайным путям и врезался во встречный общественный транспорт с пассажирами», — отмечает издание.
Точное число пострадавших в ДТП не уточняется. На месте работают сотрудники полиции, им предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе в Москве в столб врезался электробус. В ДТП пострадали три человека, один из которых — водитель. По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя электробуса.

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#водитель
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Две школьницы из Подмосковья обвинили игрока Brawl Stars в изнасиловании
Школьницы из Подмосковья ложно обвинили соперника из Brawl Stars в изнасиловании
15 ноября 2024, 11:34

Фото: iStock/AnnaStills

В Щелкове две школьницы обвинили 28-летнего мужчину по имени Алекс в изнасиловании. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошёл в конце сентября. Девочки рассказали, что познакомились с мужчиной во время игры в Brawl Stars и начали общение. Однако после того, как Алекс оскорбил их в игре, они решили «пошутить» и выдумали историю о якобы произошедшем изнасиловании. Мать девочек обратилась в полицию с этой информацией.

Когда женщина уведомила дочерей о подаче заявления, подростки признались, что всё это было ложью. Она снова обратилась в правоохранительные органы, заявив, что её дочерей никто не трогал. Тем не менее, оказалось, что забрать заявление о преступлении невозможно.

Теперь школьницам предстоит пройти судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы, а также несколько допросов. Только после завершения всех процедур по уголовному делу будет принято решение о возможности отказа в возбуждении дела.

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#заявление
#игры
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Судебные приставы ищут Киркорова из-за долга
Киркоров задолжал три тысячи рублей по административному штрафу
15 ноября 2024, 11:31

Российский артист Филипп Киркоров (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

Популярный российский артист Филипп Киркоров оказался в центре внимания из-за задолженности в размере 3 тысяч рублей по административному штрафу. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что исполнительное производство против него было возбуждено в апреле текущего года. По данным сервиса «БИР-Аналитик», операции по счетам нескольких компаний Киркорова приостановлены.

В частности, счета его фирмы, занимающейся розничной торговлей одеждой, были заблокированы еще в 2021 году. Последняя приостановка операций произошла 15 ноября. Причиной стало «неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности». При этом отрицательное сальдо на счете составляет 4693 рубля.

Также Киркоров является учредителем компании, основной деятельностью которой является «деятельность в области исполнительских искусств». Артист владеет 90% этой фирмы. Операции по ее счетам также были приостановлены в сентябре из-за «непредставления налоговой декларации в установленный срок».

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#сво
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#киркоров
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Помощника военкома из Петербурга подозревают в спекуляциях мертвыми душами
15 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в мошенничестве с использованием фиктивного трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти, пишет РИА Новости.
Помощник военного комиссара и его 38-летняя супруга подозреваются в том, что они устраивали на работу «мертвые души», а затем заключали от их имени контракты на службу в армии.

По информации правоохранителей, 51-летний помощник военкома совместно с супругой подыскивали граждан для фиктивного трудоустройства в энергосбытовую компанию через 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Затем от имени этих «работников» заключались несуществующие контракты с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы и участие в специальной военной операции.

За фиктивное трудоустройство злоумышленники получали ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Эти средства они присваивали себе. В настоящее время установлено двое фиктивно трудоустроенных граждан, а общий ущерб бюджету превысил 1 миллион рублей.

Оперативники также полагают, что число таких «работников» может быть больше. В рамках расследования проведены обыски в квартирах и на рабочих местах подозреваемых, изъята документация, включая трудовые договоры и платежные поручения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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#рф
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Два депутата избили сотрудника автосервиса во Владимирской области
15 ноября 2024, 10:44

Фото: iStock/artisteer

Два депутата органов местного самоуправления Владимирской области стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Следствие установило, что в октябре 2022 года депутаты приехали к сотруднику автосервиса города Лакинска и сильно его избили и облили из огнетушителя.

Однако пострадавший в полицию не обращался. Силовики узнали об инциденте при расследовании другого дела о мошенничестве и использовании рабского труда одного из депутатов.

Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а после один из них изнасиловал девушку.

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#следствие
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Мать иноагента Долина* подозревается в попытке ввоза наркопрепаратов в РФ
Shot: Мать иноагента Долина* задержали в аэропорту Жуковский в Москве
15 ноября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/blinow61

Мама признанного иноагентом в России кинокритика Антона Долина* задержана по подозрению в попытке ввоза наркопрепаратов в страну в авиагавани Жуковский, пишет Shot.
По данным журналистов, поэтесса и исполнительница Вероника Долина прилетела в Москву из Израиля 12 ноября. Таможенники нашли у нее «Ивалгин», «Трамадол», «Суматруптан», а также препараты, содержащие бротизолам и кодеин. Обнаруженное не было задекларировано при выезде.

Сейчас решают вопрос об открытии уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков и сильнодействующих веществ. Статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

В настоящий момент Долина дома, ее отпустили под обязательство явиться по первому требованию.

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*Признан иноагентом в РФ.
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