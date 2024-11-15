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Участник СВО из Чувашии пожаловался на незаконное увольнение после возвращения с фронта. Об этом написал глава российского региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, военный обнаружил, что остался без работы, утверждая, что его уволили в период службы на передовой. Николаев пообещал разобраться в ситуации и предложил бойцу возможность освоить новую профессию или получить дополнительное образование.
Ранее стало известно, что врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов оставил свой пост и отправился в зону проведения спецоперации. Примечательно, что он принял это решение после беседы с раненым российским солдатом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее стало известно, что врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов оставил свой пост и отправился в зону проведения спецоперации. Примечательно, что он принял это решение после беседы с раненым российским солдатом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова