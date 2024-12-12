В Иркутске кандидатам наук предложили стать уборщиками и гардеробщиками

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В Иркутске более чем 30 кандидатам наук и заслуженным учителям предложили стать гардеробщиками и уборщиками. Руководство Института развития образования, где все они работают, объяснило это реструктуризацией.
В январе этого года сотрудники института решили создать собственный профсоюз, сообщает телеграм-канал Baza. Сделали они это после массовых увольнений, случившихся после объединения с другой организацией. Тогда без работы остались более 80 человек. Чтобы защититься от такой ситуации в будущем, сотрудники решили объединиться.
Также работников института волновал вопрос о заработной плате. Выяснилось, что почти все сотрудники получали зарплату ниже той, которая им полагалась по штатному расписанию. Профсоюз обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство подтвердило данные работников, институту было вынесено предписание об устранении нарушений.
Однако вместо повышения зарплаты администрация учреждения решило бороться другими методами. Сотрудники были уведомлены о реструктуризации института и сокращении 32 человек. По приказу руководства в институте были ликвидированы несколько кафедр и секторов, а заведующим, методистам, доцентам и преподавателям предложили переквалифицироваться в специалистов в сфере закупок, разнорабочих, уборщиков и гардеробщиков. Свой ответ сотрудники института должны дать до 20 декабря.
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Также работников института волновал вопрос о заработной плате. Выяснилось, что почти все сотрудники получали зарплату ниже той, которая им полагалась по штатному расписанию. Профсоюз обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство подтвердило данные работников, институту было вынесено предписание об устранении нарушений.
Однако вместо повышения зарплаты администрация учреждения решило бороться другими методами. Сотрудники были уведомлены о реструктуризации института и сокращении 32 человек. По приказу руководства в институте были ликвидированы несколько кафедр и секторов, а заведующим, методистам, доцентам и преподавателям предложили переквалифицироваться в специалистов в сфере закупок, разнорабочих, уборщиков и гардеробщиков. Свой ответ сотрудники института должны дать до 20 декабря.
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Александр Бойцов