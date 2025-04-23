Британская чиновница стала вести порноэфиры из-за низкой зарплаты в Министерстве труда

Фото: IStock/ TheaDesign
В Великобритании сотрудница Министерства труда и пенсий стала вести эфиры на порносайте, сообщила газета The Sun.
У британской чиновницы с псевдонимом Кэти появился дополнительный заработок — она проводит трансляции в обнаженном виде, выполняя различные запросы подписчиков. В профиле указано, что она 40-летняя англичанка и готова к «грязным разговорам, ролевым играм и стриптизу».
Вместе с тем женщина работает в министерстве, отвечает на дому на звонки граждан. На одном из порноэфиров публика услышала, как Кэти отвечала на вопрос человека, позвонившего в Министерство труда. В другом видео чиновница, обнажив грудь, жаловалась, что правительство сократило выплаты на покупку топлива для пенсионеров.
Один из подписчиков спросил у женщины, не стыдится ли она того, что работает на порносайте. Она ответила, что не стесняется, так как на госслужбе ей чрезмерно мало платят. Об этом узнали в министерстве. Его представители отметили, что проверяют информацию.
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Вместе с тем женщина работает в министерстве, отвечает на дому на звонки граждан. На одном из порноэфиров публика услышала, как Кэти отвечала на вопрос человека, позвонившего в Министерство труда. В другом видео чиновница, обнажив грудь, жаловалась, что правительство сократило выплаты на покупку топлива для пенсионеров.
Один из подписчиков спросил у женщины, не стыдится ли она того, что работает на порносайте. Она ответила, что не стесняется, так как на госслужбе ей чрезмерно мало платят. Об этом узнали в министерстве. Его представители отметили, что проверяют информацию.
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Ольга Енгалычева