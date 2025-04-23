Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной по делу об отмывании денег

В деле Марии Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае, появляются новые подробности. Многие утверждают, что она все давно знала и намеренно пошла на риск. Семья девушки говорит, что дочь — жертва, над которой издевались. Подробности читайте в материале «Радио 1».