Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной по делу об отмывании денег

Александра Митрошина (фото: Instagram* @alexandramitroshina)
Блогеру Александре Митрошиной продлили домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Чертановский суд Москвы продлил на два месяца, до 24 июня, домашний арест для блогера, которую обвиняют в отмывании денег.
Митрошина при этом просила избрать запрет определённых действий.
По словам следователя, блогер была опрошена в качестве обвиняемой, также получены сведения о характеристике её личности и о финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, сведения о деятельности Митрошиной будут повторно проанализированы на предмет дополнительных эпизодов преступлений.
Напомним, что в отношении Александры Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. Версия следствия гласит, что она легализовала 127 миллионов рублей, которые остались после неуплаты налогов, приобретя на них недвижимость в Москве. Блогер полностью признала свою вину. Её адвокат подчеркнул, что долг перед ФНС в размере более 200 миллионов рублей был полностью погашен.
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*запрещён в РФ
Митрошина при этом просила избрать запрет определённых действий.
По словам следователя, блогер была опрошена в качестве обвиняемой, также получены сведения о характеристике её личности и о финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, сведения о деятельности Митрошиной будут повторно проанализированы на предмет дополнительных эпизодов преступлений.
Напомним, что в отношении Александры Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. Версия следствия гласит, что она легализовала 127 миллионов рублей, которые остались после неуплаты налогов, приобретя на них недвижимость в Москве. Блогер полностью признала свою вину. Её адвокат подчеркнул, что долг перед ФНС в размере более 200 миллионов рублей был полностью погашен.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова