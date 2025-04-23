Актер дубляжа фильма «Как заниматься сексом» Антон Горчаков потерял почти 100 тысяч рублей, пытаясь вызвать проститутку

Антон Горчаков (Фото: Вконтакте @goranto)
Петербургский артист Антон Горчаков стал жертвой аферистов. Актер озвучивания картины «Как заниматься сексом» потерял порядка 100 тысяч рублей при попытке заказать эскорт, сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Антона Горчакова публика знает по сериалу «Шеф» и озвучке героев в мультфильмах «Мадагаскар» и «История игрушек: Большой побег».
На одном из сайтов с эскорт-услугами артист увидел на анкету красавицы по имени Ника. Но на звонок никто не ответил, спустя некоторое время через мессенджер с ним связался некий «менеджер». Под предлогом подтверждения заявки Горчакова попросили отдать часть денег вперед — сначала договорились на 5 тысяч рублей, но потом сумма стала сильно увеличиваться. Мошенники настаивали на едином переводе.
В результате артист потерял 97 тысяч рублей. Позже Горчаков обратился в полицию.
Ранее телеведущая и блогер Милана Тюльпанова призналась, что после 10 пластических операций больше не хочет менять свою внешность.
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На одном из сайтов с эскорт-услугами артист увидел на анкету красавицы по имени Ника. Но на звонок никто не ответил, спустя некоторое время через мессенджер с ним связался некий «менеджер». Под предлогом подтверждения заявки Горчакова попросили отдать часть денег вперед — сначала договорились на 5 тысяч рублей, но потом сумма стала сильно увеличиваться. Мошенники настаивали на едином переводе.
В результате артист потерял 97 тысяч рублей. Позже Горчаков обратился в полицию.
Ранее телеведущая и блогер Милана Тюльпанова призналась, что после 10 пластических операций больше не хочет менять свою внешность.
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Ольга Енгалычева