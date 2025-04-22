Комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ по инициативе ФСБ

Мошенники прекрасно знают, на какие болезненные точки следует надавить, чтобы добиться желаемого — к примеру, на страх за собственное здоровье. Об этом заявила доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Эльвира Белозорова, комментируя схему аферистов, по которой у жертвы крадут аккаунт на Госуслугах, требуя сообщить код из смс под предлогом записи на диспансеризацию.