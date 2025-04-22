Комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ по инициативе ФСБ

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Инстаграм* @slavakomissarenko)
Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов больше не являются гражданами РФ. Сообщение об этом появилось на сайте ФСБ.
В Федеральной службе безопасности обратили внимание, что стендап-комикам запретили въезд в Российскую Федерацию.
В ведомстве уточнили, что артисты транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя страны, а действия Комиссаренко и Романова создают угрозу национальной безопасности РФ.
Стендап-комикам также запретили въезд на территорию России.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, который переделал песню Олега Газманова «Москва» в своеобразный гимн Израиля.
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«По инициативе ФСБ лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов», — подчеркнули в сообщении.
В ведомстве уточнили, что артисты транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя страны, а действия Комиссаренко и Романова создают угрозу национальной безопасности РФ.
Стендап-комикам также запретили въезд на территорию России.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, который переделал песню Олега Газманова «Москва» в своеобразный гимн Израиля.
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Ольга Енгалычева