Британская порноактриса и модель OnlyFans покрестилась после секс-марафона с 1113 мужчинами

04 января 2026, 22:07

Порноактриса Лили Филлипс покрестилась после секс-марафона с 1113 мужчинами

Фото: istockphoto/Andrey Sayfutdinov

Модель OnlyFans Лили Филлипс стала широко обсуждаемой этим летом после того, как устроила 12‑часовой секс‑марафон с 1113 мужчинами. Об этом пишет издание «Блокнот».





Подписчики прикинули, что в среднем на каждого участника приходилось около 40 секунд — в сумме получился «забег» масштабов небольшого подразделения. Похоже, цель была очевидной: привлечь внимание, заработать и, возможно, войти в историю за счёт громкого рекорда.



Однако вскоре после этого, по её словам, она столкнулась с внутренним кризисом. С чем именно он связывается, Филлипс не уточняет — в сети лишь строят догадки, вплоть до символики «несчастливого» числа.





«В моей личной жизни произошло нечто серьёзное, и я почувствовала необходимость снова начать говорить с Богом», — поделилась девушка.