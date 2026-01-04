Британская порноактриса и модель OnlyFans покрестилась после секс-марафона с 1113 мужчинами
Модель OnlyFans Лили Филлипс стала широко обсуждаемой этим летом после того, как устроила 12‑часовой секс‑марафон с 1113 мужчинами. Об этом пишет издание «Блокнот».
Подписчики прикинули, что в среднем на каждого участника приходилось около 40 секунд — в сумме получился «забег» масштабов небольшого подразделения. Похоже, цель была очевидной: привлечь внимание, заработать и, возможно, войти в историю за счёт громкого рекорда.
Однако вскоре после этого, по её словам, она столкнулась с внутренним кризисом. С чем именно он связывается, Филлипс не уточняет — в сети лишь строят догадки, вплоть до символики «несчастливого» числа.
«В моей личной жизни произошло нечто серьёзное, и я почувствовала необходимость снова начать говорить с Богом», — поделилась девушка.
После этого она прошла обряд повторного крещения в церкви. Семья, которая, как утверждается, придерживается религиозных взглядов, поддержала её решение. При этом Филлипс подчёркивает, что не считает себя «традиционной» христианкой: она продолжает поддерживать ЛГБТ‑сообщество* и уверена, что её позиция не противоречит вере.
Похоже, Лили воспринимает этот шаг как возможность начать всё с чистого листа. В новом году она планирует уделять больше времени духовным практикам, а также «диверсифицировать» карьеру — попробовать себя на телевидении и развивать блог на YouTube. Ещё одна цель — чаще видеться с семьёй и друзьями.
Насколько это искреннее обращение к вере или очередной инфоповод, сказать сложно. Тем более в сети есть сведения, что ещё в октябре 2024 года — до истории с 1113 участниками — у неё якобы был 24‑часовой марафон со 101 мужчиной, после которого она забеременела. Фото Филлипс с беременностью датируют февралем 2025 года.
Если эти данные верны, выходит, что ребёнок мог родиться в начале лета, а затем уже случился 12‑часовой марафон с 1113 мужчинами.