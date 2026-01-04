На могиле актера из сериала «Друзья» Мэттью Перри появилась памятная табличка через 2 года после смерти

04 января 2026, 20:26

People: На могиле актера Мэттью Перри появилась памятная табличка

Мэттью Перри (Фото: кадр из сериала «Друзья» (1994-2004)

Прошло два года со дня смерти Мэттью Перри, и только сейчас на его могиле появилась памятная табличка. Об этом пишет People.