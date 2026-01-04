На могиле актера из сериала «Друзья» Мэттью Перри появилась памятная табличка через 2 года после смерти
Прошло два года со дня смерти Мэттью Перри, и только сейчас на его могиле появилась памятная табличка. Об этом пишет People.
Её установили на кладбище Forest Lawn Memorial Park в Лос-Анджелесе, где актёра похоронили в 2023 году. На табличке — только имя Перри, годы жизни и короткая, но очень тёплая фраза: «Глубоко любимый друг».
Поклонники сразу увидели в этом отсылку к культовому сериалу «Друзья» и Чендлеру Бингу — персонажу, который для многих действительно стал поддержкой в сложные моменты, пусть и по ту сторону экрана. Жест получился тихим и личным: без церемоний и пафоса, как знак памяти и уважения, а не шоу.
Мэттью Перри умер в 2023 году. По делу о его смерти велось расследование, а в декабре 2025 года бывшего врача актёра — Мэттью Сальвадора Пласенсию — приговорили к 30 месяцам федеральной тюрьмы за незаконную продажу кетамина.
