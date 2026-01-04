«Что я тут делаю?»: Прилучный объяснил, почему зарекся не выступать на новогодних корпоративах

04 января 2026, 20:15

Актер Павел Прилучный объяснил, почему не проводит новогодние корпоративы

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Павел Прилучный рассказал о случае, после которого навсегда отказался встречать Новый год на корпоративах.





Как пишет «7 дней», это произошло ещё в студенческие годы, когда артист учился на первом курсе Новосибирского театрального училища. Тогда начинающему актёру доверили вести праздничный вечер, а его однокурсники готовили номера.



В какой-то момент исполнитель роли в «Закрытой школе», оглядев гостей за столиками, понял, что его почти никто не слушает.





«Тогда что я тут делаю? Почему я сейчас здесь нахожусь, а не со своей семьёй, которой я по‑настоящему необходим?» — задался вопросом Прилучный.