«Что я тут делаю?»: Прилучный объяснил, почему зарекся не выступать на новогодних корпоративах
Актер Павел Прилучный объяснил, почему не проводит новогодние корпоративы
Павел Прилучный рассказал о случае, после которого навсегда отказался встречать Новый год на корпоративах.
Как пишет «7 дней», это произошло ещё в студенческие годы, когда артист учился на первом курсе Новосибирского театрального училища. Тогда начинающему актёру доверили вести праздничный вечер, а его однокурсники готовили номера.
В какой-то момент исполнитель роли в «Закрытой школе», оглядев гостей за столиками, понял, что его почти никто не слушает.
«Тогда что я тут делаю? Почему я сейчас здесь нахожусь, а не со своей семьёй, которой я по‑настоящему необходим?» — задался вопросом Прилучный.
Теперь актёр встречает Новый год только с близкими: вместе они выбираются на театральные спектакли и стараются проводить время семьёй. По словам Прилучного, возраст и статус позволяют заранее обозначать такие границы в графике — без вреда для работы и для родных.