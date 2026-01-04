«Все пусть смотрят»: Елена Товстик считает себя примером для женщин
41‑летняя Елена Товстик посчитала себя примером для всех женщин России
Елена Товстик 3 января отметила 41-й день рождения. На своей странице в запрещённых соцсетях экс-супруга бизнесмена Романа Товстика и многодетная мать заявила, что считает себя примером для женщин и «символом справедливости и уважения».
После громкого развода и последовавших судебных разбирательств Товстик называет себя «бессмертной», а пройденный путь сравнивает с самой длинной дистанцией — «за всех матерей». По её словам, за это время она увидела, сколько людей поддерживают её, и уверена, что в 2026 году история наконец завершится.
«И все женщины страны пусть смотрят на мою историю, мой пример — как не сдаваться… Как муж сказал: «Красивый конь, беги!» — поделилась Елена.
Она подчёркивает, что правда на её стороне, а в конце обращения бывшая подруга Полины Дибровой призвала всех беречь свои семьи.