«Все пусть смотрят»: Елена Товстик считает себя примером для женщин

04 января 2026, 21:30

41‑летняя Елена Товстик посчитала себя примером для всех женщин России

Елена Товстик (Фото: Instagram*/elenatovstik)

Елена Товстик 3 января отметила 41-й день рождения. На своей странице в запрещённых соцсетях экс-супруга бизнесмена Романа Товстика и многодетная мать заявила, что считает себя примером для женщин и «символом справедливости и уважения».





После громкого развода и последовавших судебных разбирательств Товстик называет себя «бессмертной», а пройденный путь сравнивает с самой длинной дистанцией — «за всех матерей». По её словам, за это время она увидела, сколько людей поддерживают её, и уверена, что в 2026 году история наконец завершится.





«И все женщины страны пусть смотрят на мою историю, мой пример — как не сдаваться… Как муж сказал: «Красивый конь, беги!» — поделилась Елена.