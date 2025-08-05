Британская Zimin Foundation* признана Генпрокуратурой нежелательной организацией
Генеральная прокуратура РФ признала британскую НПО Zimin Foundation* нежелательной на территории России.
Ведомство отметило, что фонд, основанный в 2023 году, помимо заявленных целей поддержки науки и образования, оказывает финансовую и информационную помощь лицам и организациям, связанным с экстремизмом и терроризмом, а также иноагентам.
Пресс-служба прокуратуры сообщила, что с февраля по март фонд запустил «Программу поддержки русскоязычных проектов», которые лишились американского финансирования, выделив более 30 субсидий на проекты журналистов и ученых, критически настроенных по отношению к России.
Также было отмечено, что фонд распространяет информацию, дискредитирующую Россию в контексте проведения специальной военной операции.
*Признана в РФ нежелательной организацией
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