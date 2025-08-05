Звездный адвокат Краснов рассказал, почему крупные блогеры не платят налоги

05 августа 2025, 13:24

Фото: istockphoto / blinow61

Блогер Гоар Аветисян оказалась в центре внимания налоговой службы — по данным СМИ, сумма её задолженности превышает 54 миллиона рублей. Еще два года назад она вошла в список МВД из 32 популярных блогеров с доходом более миллиона рублей, которых собирались проверить на предмет неуплаты налогов. Общественная служба новостей выяснила, почему блогеры чаще других попадают ​в поле зрения ФНС.





Адвокат Дмитрий Краснов рассказал, что долгое время интернет-пространство оставалось вне поля зрения госорганов — отсутствовало чёткое правовое регулирование.





«И по этой причине блогеры не платили, либо они прибегали к услугам экспертов, которые им предлагали пути обхода. А начали попадать блогеры-миллионники в поле зрения налоговой службы по той причине, что они имели доходы, как у хорошей крупной фирмы, а налоговых взносов с их стороны не было», — заявил юрист.