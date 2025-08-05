Юрист рассказал, чем может обернуться езда на электросамокате в нетрезвом виде

05 августа 2025, 13:58

Фото: istockphoto / Dzurag

Популярность электросамокатов в городах стремительно растёт, но вместе с этим возрастает и количество правовых вопросов, особенно связанных с их использованием в состоянии опьянения.





Несмотря на кажущуюся безобидность такого транспорта, езда на самокате под алкоголем или наркотиками может повлечь серьёзные последствия, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.



По его словам, в соответствии с действующим законодательством, электросамокаты относятся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), и на их водителей распространяются отдельные положения ПДД. Управление самокатом в состоянии опьянения квалифицируется как административное правонарушение и карается штрафом от 1 до 1,5 тыс. рублей (ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ).



Однако, как отмечает Кузнецов, ситуация может осложниться, если речь идёт о мощных моделях, технически близких к мопедам. В таких случаях транспорт может быть признан полноценным транспортным средством, а водитель — лицом, управляющим ТС. Это уже влечёт более серьёзные санкции — штраф до 30 тыс. рублей, возможное лишение прав (ст. 12.8 КоАП РФ), а в ряде случаев — даже уголовную ответственность.



Кроме административного наказания, нарушитель может столкнуться и с гражданско-правовыми последствиями. В случае причинения вреда здоровью или имуществу других лиц, он обязан будет полностью возместить ущерб — от медицинских расходов до стоимости испорченного имущества. Если пострадавший получит тяжкий вред или погибнет, возможна и уголовная ответственность.





«Катание на самокате в нетрезвом виде — это серьезное правонарушение, которое может обернуться и штрафами, и более суровыми наказаниями, а также финансовыми потерями. Крайне важно соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль любого транспортного средства, включая электросамокат, в состоянии опьянения», — подчеркнул юрист.