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У побережья Йемена загорелся британский корабль

UKMTO: У побережья Йемена загорелся британский корабль
12 декабря 2023, 06:17
Фото: iStock/Casanowe

Фото: iStock/Casanowe

В Управлении морских торговых операций (UKMTO) при Военно-морском командовании Великобритании сообщили, что у побережья Йемена на борту британского корабля вспыхнул пожар.
«UKTMO получило сообщение об инциденте с судном в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива», — проинформировали в управлении.

Уточняется, что инцидент случился в Красном море, в 28 километрах от йеменского порта Моха.


«Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы», — говорится в публикации.

В настоящее время экипаж корабля находится в безопасности. Британские власти ведут расследование.

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#пожар
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Минобороны заявила о сбитой над Белгородской областью ракете «Точка-У»
12 декабря 2023, 06:17

Фото: iStock/vladj55

Украина пыталась ударить по объектам на территории РФ тактической ракетой «Точка-У», сообщили в Минобороны РФ. ПВО уничтожила ее над Белгородской областью около 05:00 по московскому времени.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что Дежурные средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель над селом Бессоновка. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#ракета
#всу
#минобороны рф
#белгород
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Мёртвого мужчину обнаружили в перевернувшейся машине под Южно-Сахалинском
12 декабря 2023, 05:56

Фото: iStock/Media Whalestock

В пригороде Южно-Сахалинска на выезде из Новой Деревни 12 декабря обнаружили мёртвого мужчину в машине. Об этом пишет АСТВ.
Предварительно, водитель Toyota Corolla не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, оказавшись в итоге в канаве с водой.

В настоящее время устанавливаются личность водителя и причины смерти мужчины.

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#автомобиль
#водитель
#мужчина
#смерть
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Гладков сообщил, что ПВО сбила воздушную цель над Белгородской областью
12 декабря 2023, 05:46

Фото: iStock/NatureNow

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет
«Сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#вячеслав гладков
#белгород
#пво
#беспилотник
#украина
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Мать челябинского маньяка из Смолино отправили на психиатрическую экспертизу
URA.RU: Мать челябинского маньяка из Смолино отправили в психдиспансер
12 декабря 2023, 05:27

Фото: iStock/sudok1

Мать «смолинского маньяка» Владимира Ческидова из Челябинска, Валентину, принудительно отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Женщина будет находиться в психдиспансере до 30 дней, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного суда.
«Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На срок до 30 дней. В целом решение суда оставлено без изменения», — цитирует издание заявление суда.

По информации URA.RU, Ческидова направится в психдиспансер 12 декабря. Судебно-психиатрическая экспертиза женщины будет проходить в Челябинске.

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В Нижегородской области после драки подростков возбуждены расследования

В Свердловской области подросток бросился под машину

В Москве родители 15-летней школьницы принимали девушку дочери за парня
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#женщины
#психиатр
#маньяк
#челябинск
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В Нижегородской области после драки подростков возбуждены расследования
МВД: В Нижегородской области после драки подростков возбуждены расследования
12 декабря 2023, 03:36

Фото: iStock/Dzurag

В Нижегородской области возбуждены административные расследования после драки школьников в городе Шахунья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
«Возбуждены административные расследования, в рамках которых несовершеннолетние направлены для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Также возбуждено административное расследование по факту причинения 12-летними участниками инцидента побоев 12-летней школьнице», — проинформировали в ведомстве.

В местных Телеграм-каналах ранее появилось видео, на котором подростки избивают школьников. Конфликт якобы произошёл из-за жалобы девочки, которая перед этим была избита учениками другой школы. В настоящее время все участники конфликта установлены, сообщили в полиции.

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В Свердловской области подросток бросился под машину
E1.RU: В Свердловской области 17-летний подросток бросился под машину
12 декабря 2023, 02:58

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В городе Первоуральск Свердловской области 10 декабря вечером подросток прыгнул под машину на проспекте Ильича. Об этом пишет E1.RU.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что после происшествия подросток некоторое время полежал на тротуаре, затем самостоятельно встал и покинул место инцидента.

«Молодой человек бросился под колеса, как только машины начали движения. После столкновения пешеход возвращается на тротуар и ложится, водитель выходит из машины и пытается помочь пострадавшему, но тот уходит за торговые павильоны», — говорится в публикации.

В ГИБДД уточнили, что пострадавшим является 17-летний юноша, который на момент ДТП был трезв. В настоящее время причины его поведения выясняются, по факту происшествия проводится проверка.

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NYT: Шестиэтажный дом частично обрушился в Нью-Йорке
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#машины
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NYT: 6-этажный дом частично обрушился в Нью-Йорке
12 декабря 2023, 01:26

Фото: iStock/Dmitriy_Prokofev

Шестиэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке, сообщила газета The New York Times. Инцидент произошел в здании, которое расположено в Бронксе, в жилом районе Моррис-Хайтс.
Комиссар пожарной охраны Лора Кавана сообщила в Twitter, что пожарные ищут людей, которые могли оказаться в ловушке.Общее число пострадавших в настоящее время уточняется.



Согласно городским отчетам о строительстве, в течение многих лет возникали вопросы относительно безопасности здания. На первом этаже расположено несколько магазинов, в том числе маркет на углу Уэст-Бернсайд-авеню и Фелан-плейс.

Только в прошлом месяце Департамент зданий оштрафовал владельца здания на 2400 долларов за «ветхие и разбитые грязевые насыпи» у основания строительных лесов, которыми было обнесено здание.

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Потерявший память россиянин прилетел в Лос-Анджелес без билета и паспорта
РИА Новости: Потерявший память россиянин прилетел в Лос-Анджелес без документов
12 декабря 2023, 01:24

Фото: iStock/Boarding1Now

Российский экономист без паспорта, авиабилета и визы прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена. При этом мужчина не смог объяснить американским властям, каким образом у него это получилось, пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта Лос-Анджелеса задержали некоего Сергея Владимировича Очигаву, являющегося гражданином РФ. Мужчину не удалось найти в списках пассажиров ни одного из международных рейсов, прибывших в лос-анджелесский аэропорт.

Россиянин не смог предъявить полицейским загранпаспорт и въездную визу, заявив, что не помнит, как проходил проверки в аэропорту Копенгагена и оказался на борту самолета авиакомпании SAS.

«Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много времени назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — цитирует агентство текст документа, подписанного специальным агентом ФБР.

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SHOT: «Лексус» врезался в дерево в Москве, пострадал чемпион мира по боксу
11 декабря 2023, 23:49

Фото: iStock/Yury_Karamanenko

Lexus на большой скорости влетел в дерево на Новом Арбате в Москве, cообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Одним из пострадавших оказался чемпион мира по боксу Арслан Яллыев.
ДТП в центре Москвы случилось примерно в половине десятого вечера. В районе дома 19 по Новому Арбату водитель не справился с управлением и на большой скорости влетел в дерево,  задев при этом Mercedes. Пострадали сам водитель и его пассажир, с людьми сейчас работают медики. На месте работают службы.



По информации Telegram-канала Mash, Lexus принадлежит чемпиону мира по боксу Арслану Яллыеву, и он находился в машине в момент аварии. Как рассказал сам спортсмен, чувствует он себя нормально, а завтра посмотрит по состоянию.

Тяжеловес Яллыев является профессиональным боксёром с рекордом 14:0. В прошлом, Арслан был чемпионом России по тайскому боксу.

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