У побережья Йемена загорелся британский корабль

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В Управлении морских торговых операций (UKMTO) при Военно-морском командовании Великобритании сообщили, что у побережья Йемена на борту британского корабля вспыхнул пожар.
«UKTMO получило сообщение об инциденте с судном в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива», — проинформировали в управлении.
Уточняется, что инцидент случился в Красном море, в 28 километрах от йеменского порта Моха.
«Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы», — говорится в публикации.
В настоящее время экипаж корабля находится в безопасности. Британские власти ведут расследование.
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