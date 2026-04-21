Британский блогер Эггертон помогает жителям Дагестана после паводков

21 апреля 2026, 17:08

Стюардесса из Новосибирска встретила известного в Сибири британского блогера Уилла Эггертона в горах Дагестана, куда он прибыл после начала масштабного паводка. Om1 Новосибирск.





В октябре 2025 года Эггертон прославился в местных СМИ после прогулки по заснеженному Новосибирску в шортах.



Известно, что блогер-путешественник приехал в Дагестан 4 апреля, когда регион накрыла вторая волна паводков. Он присоединился к субботнику, а также призвал своих подписчиков помочь пострадавшим, организовав благотворительный сбор.



Новосибирская стюардесса Юлия рассказала Om1 Новосибирск, что встреча с Эггертоном оставила у нее приятное впечатление. Он по-доброму отзывался о Новосибирске и выразил желание еще раз посетить город.



Ранее он признавался, что успел полюбить сибирские пельмени, сугудай и особенно шаурму, которой в Англии нет.





«Новосибирск я уже считаю своей второй родиной, хоть и провёл здесь в общей сложности два-три месяца», — делился Эггертон.