Стало известно о наказании для блогерши из Петербурга, выложившей фото кулича с секс-игрушкой

16 апреля 2026, 00:11

Суд запретил ряд действий петербурженке, выложившей фото кулича с секс-игрушкой

Фото: iStock/Zolnierek

В Ленинградской области суд избрал меру пресечения девушке-блогеру, которая выложила в мессенджере фотографию пасхального кулича вместе с секс-игрушкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов региона.





Отмечается, что ранее фигуранткой уголовного дела стала 20-летняя Бекасова, жительница Мурино. Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 148 УК РФ — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.



