Стало известно о наказании для блогерши из Петербурга, выложившей фото кулича с секс-игрушкой

Суд запретил ряд действий петербурженке, выложившей фото кулича с секс-игрушкой
В Ленинградской области суд избрал меру пресечения девушке-блогеру, которая выложила в мессенджере фотографию пасхального кулича вместе с секс-игрушкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов региона.
Отмечается, что ранее фигуранткой уголовного дела стала 20-летняя Бекасова, жительница Мурино. Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 148 УК РФ — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Согласно материалу, в период с 12 по 14 апреля блогер разместила в Telegram-канале, насчитывающем 4,5 тысячи подписчиков, изображение пасхального кулича с оскорбительными элементами. К публикации прилагалась подпись — «Христос воскрес». Эти действия, по мнению следователей, были направлены на оскорбление религиозных чувств верующих. Девушка уже удалила спорное фото фаллоимитатором из соцсети.
Всеволожский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и запретил обвиняемой менять место жительства, общаться со свидетелями и другими лицами, имеющими процессуальный статус по делу, пользоваться интернетом, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.