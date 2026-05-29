Петербургские спасатели реанимировали утонувшего в ливневке котенка
Волонтеры организации «КОШКИСПАС» вытащили из ливневой канализации маленького котенка и вернули его к жизни. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на организацию.
На пульт дежурного вечером 28 мая поступил тревожный вызов. По словам очевидца, на улице Вавиловых в люке застрял котенок, который не мог самостоятельно выбраться и громко плакал.
Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили малыша на дне колодца глубиной около трех метров. Испуганный котенок метался по трубам и никак не давался в руки. Ситуация осложнялась сразу несколькими факторами: шел холодный дождь, а животное безостановочно перемещалось между четырьмя подземными колодцами. Из‑за этого операция длилась более четырех часов.
Ближе к полуночи потерпевший вдруг затих и перестал отзываться на голоса спасателей. Обеспокоенные волонтеры спустились в колодец и ужасом обнаружили, что малыш не двигается и не дышит.
Не теряя времени, спасатели отправились в ветеринарную клинику, а по дороге делали котенку массаж сердца. Благодаря их оперативным действиям и мастерству ветеринаров его удалось вернуть к жизни. Сейчас спасенное животное идет на поправку и чувствует себя лучше.
Читайте также: