Роспотребнадзор объяснил, почему человек не чувствует боли от укуса клеща

29 мая 2026, 02:39

Роспотребнадзор: человек не чувствует укуса клеща из-за обезболивающей слюны

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Укус клеща зачастую остается незамеченным в первые часы после контакта, так как присасывание насекомого не вызывает боли или дискомфорта. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.