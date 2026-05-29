Роспотребнадзор объяснил, почему человек не чувствует боли от укуса клеща
Укус клеща зачастую остается незамеченным в первые часы после контакта, так как присасывание насекомого не вызывает боли или дискомфорта. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.
Причина кроется в особом составе слюны клеща. Она содержит компоненты, которые заглушают болевые ощущения. При этом сосудорасширяющие облегчают кровоток, а антикоагулянты препятствуют свертыванию крови. Благодаря такому «коктейлю» человек может вовсе не заметить, что стал жертвой клеща в момент укуса, уточнила Бабура.
Первые тревожные признаки появляются значительно позже. Зуд и саднение в месте присасывания обычно возникают лишь спустя 6–12 часов после контакта.
Бабура также прояснила ситуацию с рисками заражения инфекционными заболеваниями. Она подчеркнула, что сам факт укуса еще не означает неизбежного заражения, так как далеко не все клещи являются переносчиками опасных болезней. Однако если насекомое все‑таки оказалось инфицированным, тяжесть возможного заболевания будет напрямую зависеть от количества патогенов, попавших в организм человека.
