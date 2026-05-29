Мигранты похитили и изнасиловали колумбийскую туристку в Риме
Путешествие в Рим обернулось кошмаром для 32‑летней туристки из Колумбии. По информации Daily Mail, женщина подверглась групповому изнасилованию.
Инцидент произошел возле вокзала Термини. Пострадавшая прогуливалась в одиночестве, когда к ней обратился незнакомец. Он предложил приобрести наркотики, и туристка согласилась. В течение примерно получаса она следовала за мужчиной. В пункте назначения женщину поджидал соучастник, который силой затащил ее в автомобиль и увез в заброшенное здание на окраине Рима.
В этом месте, которое очевидцы уже окрестили «домом ужасов», пострадавшую удерживали три дня. Все это время преступники накачивали ее наркотиками и совершали насильственные действия. Примечательно, что в том же здании проживало не менее 22 мигрантов.
В итоге женщине удалось сбежать. Местный житель увидел туристку и доставил ее в больницу.
После обращения в медучреждение правоохранители оперативно начали расследование и задержали подозреваемых. Преступниками оказались граждане Гамбии, Мали и Нигерии. Кроме того, проверка заброшенного дома выявила 11 нелегальных мигрантов, которых впоследствии выдворили из Италии.
