Власть в Бразилии захватили криминальные группировки
Значительная часть населения штата Рио‑де‑Жанейро находится в районах, фактически подконтрольных организованным преступным группировкам и наркокартелям. Данные приводит газета O Globo.
В штате зафиксировано 1530 зон активности криминальных структур с общей площадью 614,3 кв. км. В этих территориях постоянно проживают 5,17 миллиона человек, что соответствует примерно 32,2% всего населения региона.
Ключевую роль в криминальной структуре штата по‑прежнему играет группировка «Красная команда» (Comando Vermelho, CV). Под её контролем находится 779 территорий — это свыше половины (50,9%) всех выявленных зон криминальной активности. В этих районах живут почти 3 миллиона человек. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что за последние годы «Красная команда» установила контроль над десятками районов, которые прежде находились под влиянием конкурирующих группировок.
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