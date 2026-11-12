Власть в Бразилии захватили криминальные группировки

12 ноября 2026, 01:55

Треть жителей Рио‑де‑Жанейро живёт под контролем криминальных группировок

Фото: iStock/ipopba

Значительная часть населения штата Рио‑де‑Жанейро находится в районах, фактически подконтрольных организованным преступным группировкам и наркокартелям. Данные приводит газета O Globo.