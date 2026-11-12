Главу Пентагона «поставили на место» во время траурной церемонии в США
На Арлингтонском национальном кладбище караульный Армии США потребовал тишины от министра обороны Пита Хегсета и его сопровождающих. Поводом послужили разговоры и смех возле одного из самых почитаемых военных мемориалов страны — могилы Неизвестного солдата.
Как сообщил телеканал CNN, инцидент случился в среду в рамках мероприятий ко Дню ветеранов. Хегсет прибыл на кладбище вместе с супругой Дженнифер, руководителем аппарата Рики Буриа, его заместителем Патриком Уивером и старшим советником Тами Радабо. После официальной церемонии делегация фотографировалась у мемориала, а затем члены группы начали оживлённо переговариваться и смеяться. На это отреагировал дежурный военнослужащий 3‑го пехотного полка: он напомнил министру, что все посетители обязаны в любое время поддерживать атмосферу тишины и уважения.
Могила Неизвестного солдата — особое место в американской военной традиции. Почётный караул несёт службу у мемориала круглосуточно с 1948 года, и это не зависит от погодных условий.
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