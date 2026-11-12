Главу Пентагона «поставили на место» во время траурной церемонии в США

12 ноября 2026, 02:26

Часовой сделал замечание главе Пентагона за смех у могилы Неизвестного солдата

Фото: iStock/jmaehl

На Арлингтонском национальном кладбище караульный Армии США потребовал тишины от министра обороны Пита Хегсета и его сопровождающих. Поводом послужили разговоры и смех возле одного из самых почитаемых военных мемориалов страны — могилы Неизвестного солдата.