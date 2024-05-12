Британский католический священник рассказал прихожанам, что «Иисус умер с эрекцией»

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Иисус Христос умер с эрекцией. Об этом рассказал прихожанам во время проповеди отец Томас Макхейл, священник католической церкви в городке Консетт в английском графстве Дарем.
Свою сентенцию продвинутый священнослужитель выдвинул во время проповеди в Страстную пятницу, сообщает британская газета The Times. Авторы публикации отмечают, что, по традиции, в этот день на службу приходит много семей с маленькими детьми. Представители паствы не оценили идею отца Томаса и подали на него жалобу.
Местная епархия отреагировала на сообщение прихожан и провела собственное расследование. По его результатам священнику решили объявить выговор, а также объяснили ему неуместность толкования некоторых физиологических деталей в отношении Господа Бога.
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Александр Бойцов