Bild: Жительницу Германии оштрафовали за секс в церкви

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В Германии осудили 26-летнюю женщину за занятия сексом в церкви. Суд приговорил её к выплате штрафа в размере 2,5 тысячи евро (примерно 250 тысяч рублей).
Женщину в итоге осудили за нарушение свободы вероисповедания и приговорили к штрафу. Мужчина получит реальный срок, но его будут судить ещё за мошенничество и нападение. Осквернённый алтарь будут заново освящать, обряд проведет епархиальный епископ.
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Александр Бойцов