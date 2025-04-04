Британский король Карл III сыграл на морковке колыбельную и сорвал аплодисменты

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO), передает Daily Mail.
Король устраивал в Виндзорском замке прием британских музыкантов и волонтеров, которые участвуют в различных музыкальных проектах. Среди них был и Лондонский оркестр, известный тем, что в качестве инструментов использует овощи.
Монарх тоже попробовал поиграть на необычном инструменте. Он выбрал морковь и просвистел на ней английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. Уточняется, что ему помогли несколько музыкантов оркестра с морковками и мускатной тыквой в руках. Импровизированное выступление сорвало аплодисменты и попало на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.
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Монарх тоже попробовал поиграть на необычном инструменте. Он выбрал морковь и просвистел на ней английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. Уточняется, что ему помогли несколько музыкантов оркестра с морковками и мускатной тыквой в руках. Импровизированное выступление сорвало аплодисменты и попало на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.
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Екатерина Коршунова