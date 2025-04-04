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Британский король Карл III сыграл на морковке колыбельную и сорвал аплодисменты

Карл III сыграл на блокфлейте из морковки на приеме в Виндзорском замке
Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO), передает Daily Mail.
Король устраивал в Виндзорском замке прием британских музыкантов и волонтеров, которые участвуют в различных музыкальных проектах. Среди них был и Лондонский оркестр, известный тем, что в качестве инструментов использует овощи.

Монарх тоже попробовал поиграть на необычном инструменте. Он выбрал морковь и просвистел на ней английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. Уточняется, что ему помогли несколько музыкантов оркестра с морковками и мускатной тыквой в руках. Импровизированное выступление сорвало аплодисменты и попало на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.




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Агроном рассказал, как подготовить грядки к весне и лету
Агроном Воробьев: нужно положить толстым слоем на грядку опавшие листья
04 апреля 2025, 16:28

Фото: iStock/VisualArtStudio

Середина весны — один из самых активных периодов для всех дачников и садовников. Многие жители Москвы и Подмосковья отправятся на свои приусадебные участки, чтобы посеять овощные культуры и подготовить грядки.
Агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что зима была малоснежная, соответственно, снеговой влаги в почве не так много, поэтому ее нужно сохранить, чтобы в будущем меньше поливать.

«Самый простой способ — рассыпать на почву толстым слоем опавшие листья. Также сейчас начинают активно расти сорняки, так что сеять или сажать еще рано. Иначе потом придется, если не перекапывать, то выдергивать эти самые сорняки. Если вы насыпете толстый слой листьев, то сорняки не смогут сквозь него пробиться, и ваша грядка будет свободна», — сказал эксперт.

Также, по словам агронома, опавшие листья не позволяют испариться почвенной влаге и являются любимой пищей дождевых червей-помощников для садоводов.

«Кроме того, продукты жизнедеятельности, это тот самый биогумус, который является превосходным удобрением. Когда у вас подойдет время посадки или посева, эти листья аккуратненько сгребаете, относите на компостную кучу, и у вас влажная, рыхлая, свободная от сорняков грядка, где можно сажать то, что захотите. Перекапывать не нужно, но можно немного порыхлить верхний слой», — отметил биолог.

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Адвокат Ефремова раскрыл реальный диагноз актера
Адвокат Падалко: у Ефремова диагностирована ХОБЛ
04 апреля 2025, 15:59

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

У актера Михаила Ефремова диагностирована только хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), другие заявления не соответствуют действительности. Об этом заявил адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с NEWS.ru.
«Я говорил только о том, что у него ХОБЛ, проблемы с легкими. То, что я говорил после заседания, соответствует действительности. Кто дальше диагнозы придумывает, я не знаю», — подчеркнул юрист.
Ранее телеграм-канал Mash писал, что сразу после освобождения Ефремова увезут в Москву на обследование, так как у него якобы обнаружены проблемы с легкими, сердцем, позвоночником и желудком.

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#болезнь
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Кинологи рассказали, как выстроить идеальные отношения с собакой
Кинолог Голубев: чтобы собака вас слушала, нужно быть предсказуемым
04 апреля 2025, 15:05

Фото: iStock/Irina Zharkova

Всем собаководам хочется иметь рядом послушную и счастливую собаку. Для этого очень важно наладить с ней контакт, вкладываться в ее воспитание, выделять время на полноценные прогулки и совместные игры.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что налаживание связи между хозяином и собакой — это важный процесс, которому необходимо уделять особое внимание, ведь от него зависит насколько комфортно вам будет жить с питомцем

«Первое, что необходимо сделать, чтобы выстроить идеальные отношения с собакой — это установить правила в доме, по которым вы будете жить. Без них сложно организовать комфортную жизнь с любимцем. Это относится как к порядку в доме, так и к взаимоотношениям с собакой. Дело в том, что правила обозначают для питомца границы дозволенного — он точно знает, что делать можно, а за что его могут поругать. Таким образом любимец понимает, что от него ждет хозяин. Если владелец всегда следует своим правилам, то собака начинает ему доверять», — добавил он.


Будьте предсказуемым


Ваше поведение должно быть предсказуемым для собаки, так она будет чувствовать себя спокойно рядом с вами. Отношение к тому или иному поступку должно быть неизменно: например, если вы решили, что попрошайничать плохо и запрещено в вашем доме, то не нужно в один день поощрять угощением со стола, а в другой ругать и отправлять питомца на свое место, если он пытается выпросить что-то вкусное. Хозяин должен быть для собаки предсказуемым лидером, вести себя уверено, не проявляя немотивированной агрессии, поддерживая позитивный эмоциональный контакт.

Гуляйте


Гуляйте для собаки, а не просто для того, чтобы животное справило нужду. Это значит, что во время прогулки вам необходимо позволять питомцу изучать окружающий мир, общаться с сородичами, проводить время активно совместно с хозяином. Во время полноценной прогулки вы взаимодействуете с собакой: играете, учите команды, общаетесь. Это сближает хозяина и питомца, налаживая между ними крепкую связь.

Хвалите


Ваша похвала — ориентир для собаки. Благодаря ей она понимает, что все делает правильно. Похвала создает предсказуемость для питомца, а значит он спокоен и с большим удовольствием повторит поведение, за которое его поощрили. Когда собаку хвалят, она понимает, что такое хорошо, а что – плохо. Похвала предает уверенности питомцу, он становится более инициативным и жизнерадостным. Кроме того, она создает доверие и налаживает контакт между владельцем и питомцем, что позволяет им жить бесконфликтно и счастливо.

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Легенда футбола бразилец Кафу пожелал удачи участникам Школьной лиги Подмосковья
04 апреля 2025, 14:18

Фото: istockphoto/matimix

Легендарный бразильский футболист, двукратный чемпион мира, капитан сборной Маркус Эванжелиста ди Мораес, более известный как Кафу, обратился к участникам регионального финала Школьной лиги Московской области. Он пожелал всем юным спортсменам удачи.
Соревнования футболистов стартуют уже в этот понедельник, 7 апреля, указано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковье.

Свои напутственные слова бывший правый защитник «Сан-Паулу, итальянского «Милана и национальной команды Бразилии записал в видеообращении, которое переслал из Казахстана. Там сейчас проходит представительный международный спортивный форум.

«Желаю удачи всем командам Школьной лиги Московской области на региональных соревнованиях», — сказал Кафу.

Напомним, знаменитый бразилец является единственным в мире футболистом, игравший в трёх финалах чемпионатов мира подряд (1994, 1998 и 2002 годы). Да, великий Пеле является трёхкратным чемпионом мира, но он выиграл свои титулы в 1958, 1962 и 1970 годах, а в 1966 году Бразилия не сумела выйти из группы.

Матчи регионального этапа Школьной лиги пройдут в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы. Команды разделены на две конференции — западную и восточную. Победители и серебряные призёры выйдут в «Финалы четырех», в котором определятся абсолютные чемпионы Школьной лиги Московской области. Подробнее ознакомиться с расписанием игр можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и телеграм.

Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Знаменитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд, обсуждают недочёты, дают рекомендации по улучшению результатов и делятся своим богатым опытом и знаниями с участниками.

Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся региона к регулярным занятиям спортом.

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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик Шувалов: в Москве на выходных выпадет снег в 10-15 сантиметров
04 апреля 2025, 13:18

Фото: iStock/Andrey Rykov

Приближаются первые апрельские выходные. Какими они будут?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что температура в Москве и области пойдет на спад.

«В Коломне, Кашире, Серпухове может выпасть до 10−15 сантиметров снега. В Москве до 2−5 сантиметров. Температура пойдёт на спад: в субботу за окном ожидается 5, 7, в воскресенье — около нуля. В понедельник — снег. Во вторник, среду, четверг ночью до -6, -8 градусов по области, а дневная температура слабо положительная. То есть мы вернемся в середину марта», — поделился синоптик.

По его словам, после холодной недели, температура снова вернется к 10, 15 градусам.

Раннее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Сибири и на Урале, отметив, что в регионе ожидается аномальное потепление.

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